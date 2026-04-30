Lyon : la Villa Gillet en chantier pour devenir un pôle littéraire modernisé

Un chantier d’ampleur pour un lieu culturel majeur. À Lyon, la Villa Gillet fait l’objet d’une rénovation complète lancée au printemps 2026, portée par la municipalité.

Objectif : moderniser ce site situé dans le parc de la Cerisaie, améliorer ses performances énergétiques et adapter ses espaces aux nouveaux usages culturels. Le coût total de l’opération s’élève à 3,15 millions d’euros.

Le projet prévoit plusieurs transformations : création de résidences d’écrivains accessibles, aménagement d’espaces de convivialité, modernisation de la salle de spectacle ou encore installation de studios de podcasts.

La Ville souhaite ainsi renforcer le rôle de la Villa Gillet comme lieu de création et de diffusion littéraire, en lien notamment avec le réseau des villes créatives de l’UNESCO.

"La Ville de Lyon réaffirme son engagement en faveur de la création littéraire", souligne le maire écologiste Grégory Doucet.

"La possibilité du débat, l’accès à la diversité de la pensée, la lecture sont des fondamentaux qu’il faut défendre. L’équipe de la Villa Gillet, et à ses côtés tous les écrivains et professionnels du livre avec qui elle travaille, se réjouissent de cette rénovation qui vient réaffirmer l’importance de ces valeurs et faire une promesse ambitieuse aux publics et aux auteurs : celle d'un véritable espace de rencontre où la création littéraire, la curiosité, et la discussion ont leur place à tous les étages", rajoute la directrice de la Villa Gillet, Lucie Campos.

Ce projet s’inscrit aussi dans un contexte de recomposition du financement, après la suppression d’une subvention régionale en 2022. La Ville a depuis augmenté son soutien financier pour maintenir l’activité du site.

La livraison est attendue fin 2027, avec l’ambition de faire de la Villa Gillet un espace rénové, ouvert à un public élargi et adapté aux nouvelles formes de création littéraire.