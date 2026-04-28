"Ouvrir la culture" : plus de 1000 places offertes aux jeunes pour les Nuits de Fourvière

Un coup de pouce pour les jeunes spectateurs. La Métropole de Lyon annonce la mise à disposition de plus de 1000 billets gratuits pour les 16-26 ans à l’occasion des Nuits de Fourvière.

C’est une première pour la collectivité, qui souhaite faciliter l’accès des jeunes à cet événement majeur du territoire, qui propose près de 90 spectacles chaque année.

Les places seront accessibles à partir du 4 mai à midi, via le site de la Métropole, selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Une seule place pourra être réservée par personne, valable pour deux spectateurs.

Pour en bénéficier, il faudra avoir entre 16 et 26 ans et résider dans l’une des communes de la métropole.

La présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, assume une volonté politique : "ouvrir la culture et permettre à nos jeunes d’y avoir accès […] et pour certains, de découvrir les Nuits de Fourvière".

Avec cette initiative, la Métropole entend renforcer l’accès à la culture pour les jeunes, en s’appuyant sur l’un des festivals les plus emblématiques de l’été lyonnais.