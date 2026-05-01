Le festival Drôlement Bien débarquera à Lyon en janvier 2027 : ce qu'il faut savoir

Né à Besançon, le festival Drôlement Bien s’apprête à franchir une nouvelle étape avec une première édition lyonnaise annoncée du 14 au 17 janvier 2027. Le lancement officiel a été présenté cette semaine au Théâtre L’Île Ô, dans le 7e arrondissement, en présence des organisateurs et partenaires du projet.

Fort de quatre éditions réussies en Franche-Comté, l’événement a connu une croissance constante de 12 000 festivaliers lors de sa première édition, 14 000 la suivante, puis jusqu’à 22 000 visiteurs lors de la dernière. Un succès qui a convaincu ses fondateurs d’essaimer à Lyon, en coproduction avec l’équipe des Derniers Couchés.

Mais Drôlement Bien souhaite se distinguer d’un simple festival d’humour. "On vient avec humilité, pour travailler main dans la main avec les structures locales", a insisté Hamid Asseila le fondateur du festival. Leur ambition : proposer le rire sous toutes ses formes, bien au-delà du stand-up classique.

Au programme, environ 35 spectacles et une soixantaine d’artistes répartis dans plusieurs salles lyonnaises. Parmi les têtes d’affiche annoncées : Thomas Angelvy, Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin et Yann Guillarme à la Bourse du Travail. Le Radiant Bellevue accueillera notamment Camille Chamoux, Alexis Le Rossignol et Moguiz. Au Transbordeur, place à un registre plus musical avec GiedRé et les Fills Monkey. D’autres rendez-vous sont également prévus dans la nouvelle salle Victor-Hugo.

Le festival misera aussi sur la parité femmes-hommes et sur la mise en lumière d’artistes locaux.

Autre pilier du projet, un important volet social. Fidèle à l’ADN de Drôlement Bien, l’équipe souhaite aller chercher les publics éloignés de la culture, en intervenant dans les maisons d’arrêt, au CHU, auprès des jeunes ou des structures sociales. Des ateliers spécifiques seront mis en place pour créer du lien et permettre à certains de découvrir le spectacle vivant pour la première fois.

Le cinéma aura également sa place, avec la projection de comédies cultes accompagnées d’animations. Exemple cité : autour de Ratatouille, des enfants avaient participé à un atelier cuisine avant la séance.

Enfin, de nombreuses activités gratuites rythmeront la ville : escape game, enquêtes urbaines ou visites décalées. Les organisateurs espèrent attirer 25 000 festivaliers dès cette première édition lyonnaise et inscrire, à terme, Drôlement Bien parmi les grands rendez-vous culturels de la métropole, aux côtés des Nuits de Fourvière ou encore des Nuits Sonores.