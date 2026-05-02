Buffet gratuit… mais à quel prix ? Ce spectacle bouscule le public à Lyon

Mais derrière la promesse, Buffet Gratuit plonge le spectateur dans un futur proche, ravagé par les crises écologiques et sociales. Terres contaminées, eau privatisée, pénurie généralisée : le monde vacille. Une communauté de marginaux s’organise et appelle à la révolte.

Ici, le public ne reste pas à distance. Il vote, tranche, s’engage. Qui croire ? Faut-il suivre les révolutionnaires ou écouter l’otage, symbole d’un système honni mais encore debout ? Chaque choix influe sur le récit, offrant une expérience collective.

Entre satire politique et jeu immersif, le spectacle questionne nos réflexes démocratiques. Sous ses airs ludiques, il met à nu des enjeux brûlants.

Infos

Buffet Gratuit

Du 4 au 8 mai à 16h30 ou 19h30.

Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1. De 8 à 18 euros.