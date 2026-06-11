Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 11 au dimanche 14 juin

Lyon Street Food Festival

Du 11 au 14 juin 2026, le Lyon Street Food Festival célèbre ses 10 ans aux Les Grandes Locos avec une édition anniversaire particulièrement ambitieuse.

Au programme : plus de 130 chefs venus d’une vingtaine de pays, des dizaines de restaurants éphémères, des concerts, du street art, des battles de danse et des performances artistiques dans une ambiance toujours aussi festive.

Pour cette édition anniversaire, trois grands univers culinaires rythmeront le festival : une immersion dans les saveurs belges avec un espace consacré à la Flandre, un voyage gourmand en Italie avec le quartier Little Italy et une escale en Amérique latine grâce à la Cantina Latina. Le terroir français ne sera pas oublié avec un vaste parcours dédié aux producteurs et spécialités régionales.

Parmi les chefs annoncés figurent plusieurs grands noms de la gastronomie française comme Alexandre Mazzia, Mathieu Viannay, Nina Métayer, Pierre Sang ou encore Florent Ladeyn.

Le festival renforce aussi sa dimension sucrée avec un nouvel espace baptisé Sugar Circus, entièrement consacré à la pâtisserie. Une vingtaine de chefs pâtissiers y participeront, avec notamment une création géante imaginée pour souffler les dix bougies du festival.

Et parce que le Lyon Street Food Festival ne se résume pas à manger, plus de 60 concerts et DJ sets sont attendus, avec notamment Yuksek, Bon Entendeur ou encore Big Junior.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Du jeudi 11 au dimanche 14 juin 2026

📍 Les Grandes Locos – La Mulatière (près de Lyon)

🍽️ 130 chefs internationaux

🌍 20 pays représentés

🎶 60+ concerts & DJ sets

🎨 Street art, danse & culture urbaine

🍰 Sugar Circus, nouvel espace pâtisserie

🇧🇪 Flandre à l’honneur

🍝 Little Italy

🌮 Cantina Latina

♻️ Festival engagé : réduction du plastique et redistribution des invendus alimentaires

Un bon plan parfait pour manger, écouter de la musique et voyager sans quitter Lyon le temps d’un week-end XXL. 🍜🎶🔥

So good MAIF Festival

Un festival qui mélange concerts, humour, DJ sets et conférences engagées, le tout avec une partie gratuite ? C’est le pari du So good MAIF Festival, attendu le samedi 13 juin au H7 et au HEAT, dans le quartier de la Confluence à Lyon.

Pour sa 4e édition, l’événement porté par le média So good et la MAIF veut mêler fête et réflexion autour d’un thème lyonnais baptisé « Libres et solidaires ! », avec une après-midi ouverte à tous pour débattre des enjeux écologiques et sociaux, avant une soirée plus festive.

Côté programmation, plusieurs têtes d’affiche sont annoncées : Ebony, révélée dans la Star Academy, le DJ et performeur queer Kiddy Smile, l’univers électro-pop de Miel de Montagne, ou encore Lordslay. Un comedy club lyonnais avec La Relève est aussi prévu dans l’après-midi.

Au programme également : des tables rondes sur l’alimentation durable, l’engagement citoyen ou encore le rôle des influenceurs dans la transition écologique, avec notamment Côme Girschig, Amélie Deloche, Sarah-Maria Hammou ou Clément Pairot.

📍 H7 & HEAT – 70 quai Perrache, Lyon 2e

📅 Samedi 13 juin 2026

🕑 Après-midi : 14h-19h (gratuit)

🎶 Concerts : 19h-minuit

🎟️ Concerts : 20 à 27,50 € selon tarif

XLR X TRANSBO OPEN AIR

Les amateurs de techno mélodique ont rendez-vous à Villeurbanne : le Transbordeur accueille une nouvelle édition du XLR x TRANSBO OPEN-AIR le samedi 13 juin 2026.

Imaginé par le duo lyonnais ABSTRAAL, figure montante de la scène techno mélodique française, l’événement promet une immersion sonore en plein air dans l’univers électronique du collectif. Révélé notamment grâce à un set remarqué pour Cercle, le tandem formé par Alex et Tutti a vu ses productions soutenues par des références du genre comme Tale of Us, Adriatique ou encore Joris Voorn.

Pour cette nouvelle odyssée électronique, ABSTRAAL sera accompagné de AMANN, projet en pleine ascension entre Madrid et Londres, reconnu pour ses sets mêlant house, techno et textures mélodiques immersives.

À leurs côtés, la Grenobloise LUCYE, l’un des talents émergents de la scène underground, viendra apporter ses sonorités colorées. Habituée de festivals comme Tomorrowland, Les Plages Électroniques ou Amsterdam Dance Event, elle s’impose comme un nom à suivre.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 13 juin 2026

🕕 À partir de 18h

📍 Le Transbordeur

Gratuit avant 20h, puis 10 euros

🎶 ABSTRAAL + AMANN + LUCYE

🌅 Format open-air

🎧 Techno mélodique / house progressive

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Un bon plan idéal pour danser en plein air au son de la techno mélodique dans l’une des salles les plus emblématiques de la métropole lyonnaise. 🎶🔥

Hot Gone

Le dimanche 14 juin, le HOT GONE – La Marche des Teckels investit le Parc de la Tête d’Or pour une première édition aussi insolite que conviviale. Plusieurs centaines de teckels sont attendus pour cette grande promenade collective autour du lac.

Imaginée par deux passionnés de la race, cette marche est ouverte à tous : propriétaires de teckels, autres chiens… ou simples curieux sans compagnon à quatre pattes. L’idée ? Se retrouver autour d’un parcours de 2,8 kilomètres dans l’un des plus emblématiques espaces verts lyonnais, dans une ambiance festive et familiale.

Au-delà du côté adorablement décalé de l’événement, la HOT GONE porte aussi un message de sensibilisation autour de l’adoption responsable. Deux associations engagées dans la protection animale seront présentes : Teckels Sans Doux Foyer, spécialisée dans les teckels abandonnés, et la SPA de Lyon et du Sud-Est, qui présenteront leurs actions et les animaux à adopter (sans adoption sur place).

Un foodtruck proposera également de quoi prolonger la matinée — avec évidemment des hot-dogs au menu — tandis qu’un kit collector HOT GONE sera vendu au profit des associations partenaires. L’intégralité des recettes sera reversée à la cause animale.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Dimanche 14 juin 2026

🕤 Accueil dès 9h30

🚶 Départ de la marche : 10h

📍 Parc de la Tête d’Or

Entrée Porte des Enfants du Rhône – Place du Général Leclerc, Lyon 6

🎟️ Gratuit & ouvert à tous

🐶 Marche collective de 2,8 km

❤️ Associations de protection animale présentes

🌭 Foodtruck & hot-dogs sur place

🎁 Kit collector solidaire disponible

Un événement aussi mignon que solidaire pour promener son chien — ou simplement admirer une marée de teckels dans le parc lyonnais. 🌭🐶✨