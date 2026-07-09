Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 9 au dimanche 12 juillet

Fêtes Escales

L’été s’annonce musical à Vénissieux avec le retour du festival Fêtes Escales, les 11, 12 et 14 juillet 2026 au parc Louis-Dupic.

Gratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous s’impose depuis plusieurs années comme un temps fort culturel de la métropole lyonnaise. L’événement mise sur une programmation éclectique, mêlant musiques du monde, cultures urbaines et artistes émergents. Pour cette 28ᵉ édition, le festival promet à nouveau un équilibre entre têtes d’affiche et découvertes locales.

Le samedi 11 juillet sera placé sous le signe du rap avec notamment le retour attendu de Lujipeka, accompagné d’Asfar Shamsi et du lyonnais Leonem. Le dimanche, changement d’ambiance avec une journée tournée vers les sonorités du monde, portée par Rokia Traoré et Vieux Farka Touré. Enfin, le 14 juillet prendra des airs de fête familiale avec concerts, animations et moments conviviaux, avant de clôturer cette édition dans une ambiance festive.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 11, dimanche 12 & mardi 14 juillet 2026 📍 Parc Louis-Dupic – Vénissieux

🎟️ Gratuit – ouvert à toutes et tous

🎶 Au programme :

• rap, musiques du monde, scène locale • concerts en plein air • animations familiales le 14 juillet 🎆 Feu d’artifice le 13 juillet (stade Laurent-Gérin)



Un rendez-vous incontournable pour profiter de concerts gratuits et d’une ambiance estivale au cœur de la métropole lyonnaise.

Festival La Brise

Musique, danse, arts de la rue et feu d’artifice : le Festival La Brise revient le vendredi 10 juillet 2026 sur la Place du 8 Mai 1945 à Lyon pour une grande soirée festive et gratuite.

Organisé par les associations Antiquarks et Coin Coin Productions, cet événement populaire et intergénérationnel réunira plus de 50 partenaires du quartier autour d’une programmation mêlant musique live, danse, arts du cirque, foot freestyle et DJ sets.

La soirée débutera avec les rythmes de la grande batucada du 8e arrondissement avant d’enchaîner spectacles de danse, animations participatives et performances artistiques. Le groupe SMASH! assurera ensuite le concert principal de la soirée, avant un DJ set d’Emma passe ses disques.

Le point d’orgue de la manifestation sera le feu d’artifice offert par la mairie du 8e arrondissement, tiré à 22h30.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Vendredi 10 juillet 2026

🕠 17h30 à 22h30

📍 Place du 8 Mai 1945 – Lyon 8e

🎟️ Entrée gratuite

🎭 Programme

🥁 17h00 : Le Pédibucéphale – Grande batucada du 8e

🥁 17h45 : Batucada afro-brésilienne

⚽ 18h00 : Atelier freestyle et improvisation au ballon

💃 18h15 : Gargan’Dance – Nadège Benguesmia

🥁 18h30 : Batucada afro-brésilienne

🎧 18h45 : DJ set et banquet

🎪 19h30 : Cie Authentik – danse, cirque et foot freestyle

🎸 20h10 : Concert de SMASH! (funk-rock)

🎶 21h45 : DJ set – Emma passe ses disques

🎆 22h30 : Feu d’artifice

🚋 Accès :

• Tram T4 : Professeur Beauvisage – CISL

• Tram T6 : Beauvisage – CISL

• Bus C16, C22, C25

Un bon plan idéal pour profiter gratuitement d’une soirée de spectacles et de concerts avant un feu d’artifice en plein cœur du 8e arrondissement de Lyon.

Open Air - Pride

Après un premier rendez-vous réussi, le Open Air Pride revient en version XXL le samedi 11 juillet 2026 autour du Livestation DIY.

Pour l’occasion, la rue Pasteur se transformera en piste de danse à ciel ouvert avec une programmation festive, familiale et engagée célébrant les fiertés et la diversité. De 16h à 23h, plusieurs DJ se succéderont aux platines pour faire vibrer le quartier de la Guillotière.

Aux commandes de la bande-son : Reine Mayr, Gigi Fox et Auja.

L’événement proposera également des massages avec Les Nomad’s, un espace enfants animé par Club Confettis, ainsi que des activités en libre accès comme le ping-pong et le badminton. Côté gourmandises, boissons fraîches, cocktails colorés et restauration seront disponibles sur place.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 11 juillet 2026

🕓 16h à 23h

📍 Rue Pasteur / Rue de Bonald – Lyon 7e

🎟️ Entrée gratuite

🎧 DJ sets :

• Reine Mayr

• Gigi Fox

• Auja

💆 Massages avec Les Nomad’s

🎈 Espace enfants avec Club Confettis

🏓 Ping-pong

🏸 Badminton

🍹 Cocktails, bières et softs

🍔 Food sur place

Un bon plan estival pour célébrer les fiertés dans une ambiance conviviale, festive et ouverte à tous au cœur du 7e arrondissement de Lyon

It’s Beyoncé Bitch Party

Après la Marche des Fiertés de Lyon, place à la fête. La It’s Beyoncé Bitch Party investira le Prisme Club dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2026.

Cette édition spéciale, organisée avant la pause estivale, rendra hommage à l’univers de Beyoncé dans une ambiance résolument festive. L’événement se déroulera dans le prolongement de la Marche des Fiertés menée toute la journée par le Centre LGBTQI+ Lyon.

Aux platines, le DJ Adrien Toma assurera la bande-son de cette longue nuit de danse. Deux figures de la scène drag francophone sont également annoncées : Lolita Banana et Saphira.

Les participants pourront aussi tenter leur chance lors d’une Lipsync Battle, avec des cadeaux à remporter en partenariat avec Deezer⁠.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 11 juillet 2026

🕦 23h30 – 6h00

📍 Prisme Club

🎧 DJ : Adrien Toma

👑 Guests : Lolita Banana & Saphira

🎤 Lipsync Battle avec cadeaux à gagner

🚇 Métro D – arrêt Valmy

🔞 Événement réservé aux plus de 18 ans

🎟️ Tarif : 20 €

🌈 Before officiel à l’Open Air de la Marche des Fiertés, place Maréchal-Lyautey.

Un bon plan pour prolonger la Marche des Fiertés sur le dancefloor avec une nuit placée sous le signe de Beyoncé, du drag et de la fête.