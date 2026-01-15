Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 15 au dimanche 18 janvier

Salon Bien-Être & Médecine Douce

Conférences, ateliers, massages, thé, santé au naturel… le rendez-vous feel good de l’hiver

Quand ? De vendredi 16 à dimanche 18 janvier

Où ? Cité Internationale, Lyon 6

Combien ? Entrée libre

Salon du Mariage

Prestataires, tendances 2026, défilés et idées pour un jour J parfait !

Quand ? Samedi 17 et dimanche 18 janvier dès 10h

Où ? Palais de la Bourse, Lyon 2

Combien ? Gratuit (invitation à télécharger en ligne)

ImproClub – solos improvisés

De l’imprévu, du rire et du talent brut, tout peut arriver sur scène !

Quand ? Dimanche 18 janvier à 16h30

Où ? Théâtre Improvidence, Lyon 3

Combien ? A partir de 16 euros

Elodie Poux – Le Syndrome du Papillon

Humour piquant, surprises et énergie folle pour bien commencer 2026 !

Quand ? Samedi 17 janvier à 20h

Où ? Halle Tony-Garnier, Lyon 7

Combien ? De 39 à 49 euros

Le Petit Prince (version symphonique)

Un spectacle poétique et moderne, à voir en famille, dès 7 ans

Quand ? Vendredi 16 et samedi 17 février

Où ? Auditorium, Lyon 3

Combien ? De 10 à 18 euros