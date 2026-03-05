Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 5 au dimanche 8 mars

Marché aux plantes

Les passionnés de plantes d’intérieur ont rendez-vous les 7 et 8 mars 2026 pour le Marché aux Plantes d’IndoorPoppies, organisé au Slo Lyon Les Pentes.

Pendant tout le week-end, l’événement propose une large sélection de plantes d’intérieur, boutures et accessoires, avec plus de 150 variétés à découvrir pour végétaliser son appartement.

🌱 Ce que vous trouverez sur place

• 🌿 Boutures à partir de 3 €, produites dans une serre lyonnaise

• ♻️ Corner “Besoin d’amour” avec des plantes à sauver à prix réduit (jusqu’à –50 %)

• 🌱 Des plantes pour tous les niveaux : débutants, plantes résistantes, plantes rares, plantes d’ombre ou compatibles avec les animaux

• 🪴 Des espèces recherchées comme Monstera, Philodendron, Anthurium, Alocasia, Calathea ou Pilea

• 🧑‍🌾 Conseils d’entretien et fiches pratiques pour bien choisir et entretenir ses plantes

Les plantes proviennent directement de producteurs ou de la production locale d’IndoorPoppies. Certaines variétés étant disponibles en quantité limitée, les organisateurs conseillent de venir dès l’ouverture du samedi.

🎟️ Réservation

La réservation de billet est gratuite et permet aux organisateurs d’estimer l’affluence et la quantité de plantes à prévoir afin de limiter le gaspillage végétal.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 7 mars 2026 : 11h – 19h

📅 Dimanche 8 mars 2026 : 11h – 17h

📍 Slo Hostel – 21 rue Alsace-Lorraine, Lyon

🚇 Métro Hôtel de Ville ou Croix-Paquet

💳 Paiement CB ou espèces

Un bon plan green pour dénicher des plantes originales, demander des conseils et repartir avec de quoi verdir son intérieur.

Marché de la Mode Vintage

Le Marché de la Mode Vintage revient à La Sucrière pour une 30ᵉ édition les samedi 7 et dimanche 8 mars 2026. Considéré comme l’un des grands rendez-vous du vintage en France, l’événement rassemble collectionneurs, chineurs et passionnés autour de la mode rétro, de la déco et des objets cultes d’époque .

Pour cette édition anniversaire, les organisateurs annoncent une formule plus immersive, avec une scénographie repensée et des animations directement intégrées au parcours des visiteurs .

🧥 Chiner, réparer, personnaliser

Au-delà du shopping vintage, le marché met en avant la seconde vie des objets. Les visiteurs pourront notamment découvrir :

• une sélection pointue de mode vintage, accessoires, déco et mobilier

• des ateliers de réparation, ajustement et customisation

• des initiatives autour de l’upcycling et de la transmission des savoir-faire .

Le rendez-vous attire chaque année des exposants et visiteurs venus de toute la France, contribuant à faire du marché une véritable communauté de passionnés du vintage .

🎶 Les nouveautés de la 30ᵉ édition

Plusieurs nouveautés sont annoncées pour cette édition :

• une exposition immersive dès l’entrée du parcours

• des défilés, animations musicales et bar à vinyles

• des ateliers d’upcycling et démonstrations

• un espace foodtrucks pour une pause gourmande entre deux trouvailles .

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 7 mars 2026 : 10h – 19h

📅 Dimanche 8 mars 2026 : 10h – 18h

📍 La Sucrière – 49/50 quai Rambaud, Lyon 2e

🚋 Tram T1 – arrêt Montrochet – Hôtel de Région

💳 Tarifs :

• Prévente coupe-file : à partir de 5 €

• Sur place : 6 €

• Moins de 25 ans : 5 €

• PMR : gratuit

La Cité des 1000 Dragons

Le festival Yggdrasil Festival revient les 7 et 8 mars 2026 à Eurexpo Lyon pour une nouvelle édition immersive baptisée La Cité des 1000 dragons.

Considéré comme l’un des plus grands festivals français consacrés aux univers de la fantasy, du cosplay et de la pop culture, l’événement devrait rassembler plus de 25 000 visiteurs sur le week-end. En 2024, plus de 2 800 participants costumés avaient déjà transformé le salon en véritable monde fantastique.

🐲 Une édition sous le signe des dragons

L’édition 2026 s’articulera autour du thème Festum Draconum, une célébration des dragons présents dans de nombreuses mythologies et œuvres de fantasy.

Parmi les nouveautés annoncées :

• des décors immersifs inédits, dont un squelette de dragon de plus de 20 m créé par un paléo-artiste

• 8 univers thématiques, dont un nouvel espace consacré aux jeux de société

• un festival encore plus scénographié, pensé comme une cité fantastique à explorer.

🎭 Cosplay, invités et spectacles

Le festival réunira plus de 30 invités issus de la pop culture : acteurs, doubleurs, auteurs de bande dessinée, artistes et créateurs.

Parmi les invités annoncés :

• Adeline Chetail, voix française de Zelda

• Brigitte Lecordier, figure emblématique du doublage

• Lee Arenberg, connu pour son rôle de Pintel dans Pirates des Caraïbes

• Devon Murray, interprète de Seamus Finnigan dans Harry Potter

• Christophe Arleston, créateur de Lanfeust de Troy.

Le public pourra également découvrir :

• des artisans et créateurs fantastiques (objets en cuir, bois, métal…)

• des troupes médiévales et spectacles

• des zones cosplay et photos

• des animations autour des univers fantasy, manga, BD et jeux.

⚔️ Une immersion totale dans les mondes imaginaires

Entre décors géants, spectacles, stands d’artisans et rencontres avec des créateurs, Yggdrasil transforme Eurexpo en véritable univers fantasy où visiteurs et cosplayers deviennent les héros de l’histoire.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 7 et dimanche 8 mars 2026

📍 Eurexpo Lyon – Chassieu (Métropole de Lyon)

🎟️ Billetterie en ligne

👨‍👩‍👧‍👦 Festival accessible aux familles, fans de fantasy et amateurs de cosplay

Marché des Créatrices

Le restaurant Trattino accueille un Marché des Créatrices le samedi 7 mars 2026, sur sa terrasse couverte. Pendant l’après-midi, une dizaine d’artisanes et créatrices locales présenteront leurs pièces uniques dans une ambiance conviviale et engagée.

L’événement met en avant l’artisanat, la seconde main et l’éco-création, avec des projets qui mêlent créativité, upcycling et démarches responsables.

✨ Des créations artisanales et responsables

Les visiteurs pourront découvrir différents univers :

• 👗 Le Dressing de Léa : friperie et pièces upcyclées

• 🌈 Frenchineuses : vêtements et accessoires réalisés à partir de textiles recyclés

• 💍 Matilou Bijoux : bijoux en porcelaine ornée d’or

• 🧶 Ikigai : bijoux et accessoires au crochet

• 🪑 Maison Louison : objets et mobilier vintage

• 🪟 Atelier Dernier Verre : objets décoratifs en verre coloré

• 🎨 Studio CTX et Nuances vives : prints et univers graphiques

• 🌿 Collectif Passage : impressions inspirées par la nature

• 🧵 Les Tawashis d’Annie : créations textiles zéro déchet

• 🏺 Camibo Creative : céramiques et illustrations.

Le marché met aussi en avant des projets à impact, comme Art Wino, qui collabore directement avec des artisanes marocaines.

☕ Un moment convivial

Au-delà des stands, le rendez-vous se veut avant tout un moment de rencontre et de découverte : discuter avec les créatrices, comprendre leur démarche et soutenir l’artisanat local.

Le bar et la restauration du restaurant permettront aussi de prolonger la visite autour d’un verre ou d’un repas.

⸻

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 7 mars 2026

🕛 12h – 18h

📍 58 rue Clément-Marot – Lyon 7

🎟️ Entrée libre

🍹 Bar et restauration sur place

Un petit marché créatif et engagé, parfait pour chiner des pièces uniques et soutenir des créatrices locales.

Journée internationale des droits des femmes à Gadagne

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les Musées Gadagne proposent plusieurs rendez-vous culturels du 5 au 8 mars 2026 dans le Vieux-Lyon. Entre lecture musicale et visite thématique, le programme met à l’honneur la parole des femmes et leur place dans l’histoire.

🎶 Lecture musicale : la poésie d’une femme afghane

La Compagnie Étoile secrète présente une lecture poétique et musicale intitulée « Le défi poétique d’une femme afghane », inspirée de l’ouvrage Collection de chagrins de Farida Faryad.

La lecture, interprétée par Odile Bertotto, mêle textes poétiques, chants issus de la culture hazâra et interventions en persan. L’œuvre évoque le parcours d’une femme contrainte de quitter l’Afghanistan mais déterminée à faire entendre les voix et les poèmes de celles réduites au silence.

La soirée se poursuivra avec :

• une prise de parole de Farida Faryad

• une courte conférence de Jean-Yves Loude, retraçant 250 ans d’histoire de l’Afghanistan en 15 minutes.

📅 Jeudi 5 mars 2026 à 19h

⏱ Durée : 1h15, suivie d’un échange

🎟 Tarif : 8 € / 4 € (-18 ans)

📍 Auditorium du musée

🏛️ Visite guidée : l’histoire des Lyonnaises

Le week-end, une visite thématique propose de découvrir le rôle des femmes dans l’histoire de Lyon, de la Renaissance à aujourd’hui.

À travers les collections du Musée d’histoire de Lyon, les participants exploreront les parcours de travailleuses, militantes, élues ou aristocrates qui ont contribué à l’évolution des droits et des conditions de vie des femmes : droit à l’éducation, droit de vote ou droit à l’avortement.

📅 Samedi 7 mars et dimanche 8 mars 2026 à 10h45

⏱ Durée : 1h30

🎟 Tarif : 3 € + billet d’entrée / 1 € (-18 ans)

⸻

ℹ️ Infos pratiques

📍 Musées Gadagne – Lyon 5e

👤 Public : à partir de 16 ans pour la lecture

🎟 Réservation conseillée en ligne

Un rendez-vous culturel engagé pour découvrir des histoires de femmes d’ici et d’ailleurs, à l’occasion de la journée internationale du 8 mars.