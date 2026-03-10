Thomas Jolly parmi les quatre finalistes en lice pour le TNP de Villeurbanne

Selon nos informations, quatre candidatures, dont une en binôme, ont été retenues par le jury ce mardi 10 mars pour la succession de Jean Bellorini, en partance de la direction du Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

Comme révélé précédemment par nos confrères de Tribune de Lyon, Thomas Jolly - qui avait initialement retiré sa candidature - est revenu dans la course, cette fois en binôme avec Lætitia Guédon. Sa sélection n’est donc pas une surprise et le tandem, désormais finaliste, peut légitimement faire figure de favori.

Marc Lainé (qui dirige la Comédie de Valence), Arthur Nauzyciel (en partance du Théâtre National de Bretagne) et Séverine Chavrier (en partance de la Comédie de Genève) sont les trois autres candidats retenus par le jury.

Contacté, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, n’a pas souhaité confirmer ni infirmer nos informations mais a déclaré être “très satisfait des candidats retenus”, renvoyant à une communication ultérieure pour leur officialisation.

Lætitia Guédon, comédienne et metteuse en scène, est depuis 2016 la directrice des Plateaux Sauvages, une fabrique artistique et culturelle portée par la ville de Paris ; elle fait donc équipe avec le metteur en scène Thomas Jolly, largement reconnu internationalement suite au succès des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’été et de celles des Jeux paralympiques de 2024, à Paris, dont il était le directeur artistique.

Marc Lainé, metteur en scène et auteur, est le directeur de la Comédie de Valence depuis 2020, où il avait succédé à Richard Brunel, l’actuel directeur de l’Opéra de Lyon.

Arthur Nauzyciel, comédien et metteur en scène, dirige le Théâtre National de Bretagne depuis 2017 et arrive au bout de son mandat. Marc Lainé était également candidat pour lui succéder à Rennes, mais n’a pas été retenu.

Séverine Chavrier, musicienne et metteuse en scène, après avoir été directrice du Centre Dramatique National d’Orléans, dirigeait depuis 2023 et jusqu’à récemment la Comédie de Genève où sa gouvernance ayant été mise en cause par des salariés, elle a été mise en retrait, tout en restant pour l’instant la directrice artistique du lieu.

Ces quatre projets finalistes seront étudiés par le jury le 11 juin prochain, qui décidera alors du ou de la gagnante.

