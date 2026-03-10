Les Nuits de Fourvière bientôt de retour. La programmation complète a été dévoilée ce mardi à la mi-journée à l’occasion d’une conférence de presse. Une édition particulière pour l’évènement qui fête cette année son 80ème anniversaire.

En ouverture, on retrouvera une création de la compagnie de cirque australienne Circa intitulée Revoir les étoiles. Le spectacle sera joué durant trois jours au Grand théâtre.

Du côté des artistes, on savait déjà que Vanessa Paradis serait présente les 8 et 9 juin. D’autres noms importants ont été annoncés : MC Solaar & Youssoupha (2 juin), Gaël Faye (5 juin), Massive Attack (10 et 11 juin), Jack White (18 juin), Sébastien Tellier (19 juin), Selah Sue (25 juin), Eddy de Pretto (26 juin), Lorde (15 juillet), Asaf Avidan (16 juillet), Charlotte Cardin (17 juillet), Vincent Delerm et Vincent Dedienne (21 juillet).

Ce sont en tout 110 représentations qui sont prévues tout au long de l’évènement. A noter que l’ouverture de la billetterie générale est prévue le mercredi 18 mars à 12h sur nuitsdefourviere.com et au guichet des Théâtres romains dans le 5e arrondissement de Lyon.