Handle with care : Jeu de rôles à La Mouche

Avec Handle with care, le collectif belge Ontroerend Goed, figure majeure du théâtre participatif européen, pousse à l’extrême son art de la déstabilisation douce.

Les règles sont simples : le public ouvre la boîte, et le spectacle commence. Ce sont alors les choix, les silences et les élans du groupe qui écrivent la représentation. Ontroerend Goed transforme ici la scène en laboratoire de la communauté : que fait-on ensemble, quand personne ne regarde ?

Pendant une heure se produit une expérience unique, irréversible, où le temps, la finitude et le collectif se pensent à hauteur humaine. Un théâtre minimal, radical… et profondément intime.

Infos

Handle with care

Le 13 mars à 19h.

La Mouche, Saint-Genis-Laval. 5 €.