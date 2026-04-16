Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 16 au dimanche 19 mars

Festival Côté Jardins

Le festival Côté Jardins revient à Villeurbanne du 15 au 19 avril 2026 pour une semaine d’animations autour de la biodiversité et de la nature en ville.

Pensé pour petits et grands, cet événement propose de découvrir, comprendre et protéger la faune et la flore urbaines à travers une programmation ludique et pédagogique. 🌱 Une semaine d’animations nature Le festival s’articule autour du thème "Cohabitation et vivre ensemble", avec de nombreuses activités :

• ateliers autour de la faune et de la flore

• créations de nichoirs

• jeux et spectacles

• balades à vélo pour découvrir les jardins urbains

• animations pour sensibiliser à la biodiversité. 🚴‍♀️ Temps forts du programme Parmi les rendez-vous annoncés :

• 🚲 Jeudi 16 avril (10h–12h) : balade à vélo à la découverte des jardins familiaux

• 🌿 Vendredi 17 avril : création d’une spirale aromatique au parc aux Hérissons

• 🎤 Vendredi 17 avril (19h30–21h) : karaoké participatif autour de la nature

• 🎓 Samedi 18 avril (14h) : conférence du biologiste Olivier Hamant sur la robustesse et le vivant. 🌼 Un grand marché aux plantes pour clôturer Le festival se termine le dimanche 19 avril avec un marché aux plantes avenue Henri-Barbusse :

• 42 exposants (pépiniéristes, artisans, associations)

• vente de plantes aromatiques, d’intérieur et de jardin

• distribution de compost

• conseils de jardinage

• animations familiales et exposition photo. ⸻ ℹ️ Infos pratiques 📅 Du 15 au 19 avril 2026

📍 Différents lieux à Villeurbanne 🌿 Activités gratuites ou accessibles à tous

👨‍👩‍👧‍👦 Public familial Un festival idéal pour apprendre à jardiner, comprendre la biodiversité urbaine et profiter d’animations nature en plein cœur de la ville. 🌱

Festival Cinémas du Sud

Le festival Cinémas du Sud revient pour sa 26ᵉ édition du 15 au 18 avril 2026 à l’Institut Lumière.

📅 LES DATES À RETENIR 🗓️ Du mercredi 15 au samedi 18 avril 2026

📍 Institut Lumière – Lyon ➡️ 4 jours de projections, rencontres et débats autour du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient ⸻ 🎥 UNE PROGRAMMATION RICHE ET ENGAGÉE Le festival propose :

• 🎞️ films inédits

• 🎬 œuvres de patrimoine restaurées

• 🎤 rencontres avec des réalisateurs et acteurs 👉 Objectif : faire découvrir un cinéma rare, politique et puissant venu du monde arabe ⸻ ⭐ LES TEMPS FORTS 👉 Mercredi 15 avril – 19h

🎬 Hijra (Arabie Saoudite) – soirée d’ouverture 👉 Jeudi 16 avril

• 18h30 : Said Effendi (Irak, patrimoine)

• 20h30 : Moondove (Liban, inédit) 👉 Vendredi 17 avril

• 16h : Gare Centrale (Égypte, classique)

• 18h15 : Bin U Bin (Algérie, inédit)

• 20h45 : D’où vient le vent (Tunisie, avant-première) 👉 Samedi 18 avril

• 14h45 : Alyam, Alyam (Maroc, restauré)

• 17h : Yunan (Syrie, inédit)

• 19h45 : Palestine 36 (clôture) 📌 Plusieurs séances se font en présence des équipes de films ⸻ 🌍 UN FESTIVAL UNIQUE À LYON Créé en 1999 par l’association Regard Sud, ce rendez-vous :

• met en lumière des cinémas peu diffusés

• attire un public de plus en plus large

• propose un regard critique sur les sociétés contemporaines 👉 Un événement devenu incontournable pour les cinéphiles lyonnais ⸻ 🎯 POURQUOI Y ALLER ✔️ découvrir des films rares

✔️ rencontrer des artistes internationaux

✔️ explorer des récits engagés et actuels

✔️ vivre une expérience ciné différente ⸻ Un festival à ne pas manquer pour ouvrir ses horizons et voir le monde autrement, à travers le cinéma. 🎥✨

Mission Sauvetage de Jouets

Un super bon plan gratuit pour les enfants débarque à Lyon avec Mission Sauvetage de Jouets, les 17 et 18 avril 2026 au Westfield La Part-Dieu.

📅 LES INFOS CLÉS 🗓️ Vendredi 17 & samedi 18 avril 2026

🕙 10h – 19h

📍 Niveau 0 (face à Kusmi Tea) 🎟️ 100% gratuit 👶 Dès 3 ans ⸻ 🧩 LE CONCEPT 👉 Les enfants deviennent des “sauveurs de jouets” Objectif : apprendre à

✔️ réparer

✔️ réutiliser

✔️ recycler 👉 tout ça en s’amusant ⸻ 🔧 LES 3 ATELIERS À TESTER 🛠️ Mission Répar’Tout

• réparer des jouets soi-même

• manipuler outils et pièces ♻️ Mission Récup’Jouets

• transformer des jouets (upcycling)

• atelier avec une association locale 🗑️ Mission Tri

• jeu interactif

• apprendre où jeter (ou plutôt… ne pas jeter 😉) ⸻ 💡 POURQUOI C’EST UN VRAI BON PLAN ✔️ activité gratuite en famille

✔️ pédagogique mais fun

✔️ sensibilisation à l’écologie

✔️ parfait pour occuper les vacances 👉 À savoir :

• 67% des jouets jetés sont encore utilisables

• l’événement a déjà sensibilisé des milliers d’enfants ⸻ 🎯 POUR QUI ? 👨‍👩‍👧‍👦 enfants

👵 grands-parents

👨‍👩‍👧 familles ⸻ Un événement idéal pour occuper les enfants intelligemment pendant les vacances tout en leur apprenant des gestes utiles au quotidien. 🌍✨

Conflu’ Good Festival

Le Conflu’ Good Festival revient pour une 3ᵉ édition les 17 et 18 avril 2026 au Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence.

📅 Les infos pratiques 🗓️ Vendredi 17 et samedi 18 avril 2026

🕙 10h – 20h

📍 Centre commercial Confluence – Lyon 2 🎟️ Accès libre ⸻ 👕 Deux jours dédiés à la seconde main Pendant tout le week-end, le centre accueille un grand corner réunissant sept friperies lyonnaises avec vêtements et accessoires vintage :

Tes clics et mes clacs, Météore Vintage, Look Vintage, Le Dressing de Léa, ReyoursVintage, L’Armoire de Papi et Yufrip. 👉 L’occasion parfaite de chiner des pièces originales sans passer par la fast fashion. ⸻ ✨ Vide-dressing d’influenceurs et brocante En complément de la friperie :

• vide-dressing de plusieurs créateurs et influenceurs mode

• vide-greniers le long de la darse le samedi 18 avril Un format qui mélange shopping, seconde main et trouvailles plus insolites. ⸻ 🚲 Un coin mobilité durable Le samedi, un stand Repair and Run proposera aussi :

• réparation de vélos

• conseils d’entretien

• accompagnement pour trottinettes 👉 Dans la logique globale de réemploi portée par l’événement. ⸻ 💡 Pourquoi y aller ✔️ événement gratuit

✔️ large offre seconde main

✔️ ambiance shopping / lifestyle

✔️ parfait pour consommer plus responsable sans se priver ⸻ Un rendez-vous idéal pour faire de bonnes affaires, chiner vintage et découvrir des alternatives plus durables à la consommation classique. ♻️🛍️

Feria d’Oullins-Pierre-Bénite

Une première édition festive débarque à Oullins-Pierre-Bénite avec la Feria d’Oullins-Pierre-Bénite, organisée le samedi 18 avril 2026 place Jean Jaurès.