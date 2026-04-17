Un trésor oublié du Moyen Âge refait surface aux Archives de Lyon

Un trésor du Moyen Âge s’apprête à être dévoilé au public à Lyon. Les Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon présentent un document rare : le grand rouleau de l’abbaye de l’Île-Barbe, daté de 1367.

Ce cartulaire, rédigé au XIVe siècle, se distingue par ses dimensions hors norme.

Constitué de 43 peaux cousues entre elles, il forme un rouleau de 33 mètres de long pour un poids de plus de dix kilos. Il figure parmi les plus longs rouleaux de parchemin conservés en France.

Conservé depuis des siècles, il a récemment fait l’objet d’une restauration approfondie, permettant aujourd’hui sa présentation au public.

Une exposition sur plusieurs jours

Le document sera visible lors d’une exposition organisée du 23 au 25 avril 2026, dans la salle de lecture des Archives. Les visiteurs pourront le découvrir en accès libre de 10h à 17h, avec des présentations commentées proposées le samedi. Une seconde exposition, consacrée au travail de restauration, est également prévue à l’automne.

En parallèle, une conférence est organisée le jeudi 23 avril de 18h à 19h30. Elle permettra de replacer ce document dans l’histoire des cartulaires médiévaux, d’en détailler le contenu et de revenir sur les techniques utilisées pour sa restauration.

Le rouleau provient des archives de l’abbaye de l’Île-Barbe, un établissement religieux majeur du territoire, rattaché au chapitre cathédral au XVIIIe siècle. Il constitue un témoignage précieux sur l’organisation et les possessions de cette institution au Moyen Âge.