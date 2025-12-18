Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 18 au dimanche 21 décembre

Disney en Concert : Autour du Monde

Du 19 au 21 décembre, embarquez pour un voyage musical inoubliable à travers les univers magiques de Disney ! 🎬🌍 Des airs de Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Vaiana, et bien d’autres, joués en live par un orchestre symphonique !

Quand ? Du 19 au 21 décembre

Où ? Halle Tony-Garnier, Lyon 7

Combien ? 39€ à 78€

40 ans du Théâtre des Marronniers

Célébrons 5 jours de festivités du 18 au 21 décembre ! 🎉 Spectacles, poésie, et hommage à des artistes iconiques. 🌟 Du théâtre lyrique à l’histoire de la culture populaire, il y en a pour tous les goûts !

Quand ? Du 18 au 21 décembre

Où ? Théâtre des Marronniers, Lyon 2

Combien ? Selon le spectacle

Merry Pop Up

Du 19 au 22 décembre, découvrez les créations de 9 talents locaux : bijoux, illustration, photographie et plus encore ! 💎✨ L’endroit parfait pour un shopping de Noël original.

Quand ? Du 19 au 22 décembre

Où ? Place Fernand Rey, Lyon 1er

Combien ? Gratuit

Europarc Loisirs

Détente et fun assurés avec 40 attractions pour toute la famille à Eurexpo ! 🎠 Du 12 décembre au 25 janvier, venez passer un moment magique en famille ou entre amis !

Quand ? Jusqu'au 25 janvier

Où ? Eurexpo-Lyon, Chassieu

Combien ? Gratuit