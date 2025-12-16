Quais du Polar 2026 explorera les liens entre sciences et roman noir : les premiers noms révélés

Après avoir rassemblé près de 100 000 festivaliers en 2025, l’événement proposera l’an prochain une réflexion autour du thème "Chercheurs d’histoires : sciences et fictions".

Cette nouvelle édition entend explorer les liens étroits entre le polar et les sciences, qu’il s’agisse des sciences dures, de la médecine, de l’intelligence artificielle, de l’histoire ou encore des sciences humaines. Le festival prévoit de croiser les regards d’auteurs et autrices de romans noirs avec ceux de chercheurs et chercheuses, autour d’enquêtes littéraires et scientifiques.

Plus de 125 auteurs et autrices, représentant 21 nationalités, sont attendus à Lyon. Parmi les premiers noms annoncés figurent notamment Dolores Redondo, Søren Sveistrup, R.J. Ellory, Shari Lapena, S.A. Cosby, Karin Smirnoff, Peter James, ou encore Jake Adelstein. Le polar français sera également largement représenté, avec la présence de Franck Thilliez, Olivier Norek, Bernard Minier, Michel Bussi, Céline Denjean ou Max Monnehay.

Le festival accueillera aussi des journalistes, écrivains et spécialistes des sciences humaines, parmi lesquels Andreï Kourkov, Ivan Jablonka, Jonathan Coe ou Daniel Zagury, ainsi que les youtubeurs Victoria Charlton et McSkyz, figures du true crime.

Fidèle à sa vocation de transmission, Quais du Polar poursuivra ses actions de médiation culturelle tout au long de l’année, avec plus de 3000 scolaires concernés, des partenariats avec les universités lyonnaises, les bibliothèques, les musées et de nombreuses institutions culturelles et judiciaires. Plusieurs prix littéraires seront à nouveau remis, dont le Prix des lecteurs Quais du Polar / Le Figaro, le Prix jeunesse Ville de Lyon, ou encore le Prix Polar et Justice/Libération.