Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 2 au dimanche 5 juillet

Festival Soïo Mundo

Le festival Soïo Mundo revient pour sa 3ᵉ édition du 2 au 5 juillet 2026 au Parc Blandan, avec une programmation toujours plus ouverte sur les cultures du monde.

📅 Les infos pratiques

🗓️ Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2026 📍 Parc Blandan – Lyon 7

🎟️ Entrée libre (appel à dons)

Un festival qui fait voyager sans quitter Lyon

Organisé par le CMTRA, Soïo Mundo met à l’honneur les musiques traditionnelles et contemporaines venues du monde entier.



💃 Une ouverture en bal folk

Le festival démarre le jeudi 2 juillet avec un grand bal en partenariat avec les Nuits de Fourvière : • Sorgues (bal trad) – 19h • Cocanha (chants occitans) – 20h30 • Fleuves (fest-noz breton) – 22h15

👉 Un moment participatif pour entrer dans la danse dès la première soirée.

⸻

🔥 Une programmation éclectique

Vendredi 3 juillet • The Zawose Queens (Tanzanie) • Insen (Tunisie électro-trad) • DJ Pompompom (reggaeton / kuduro)

Samedi 4 juillet • Lwanbe (créole) • Meral Polat (rock anatolien) • DJ Rhahis

Dimanche 5 juillet • Ajate (afro funk japonais) • Erica do Futuro & DJ Alé (DJ set final)

👉 Une programmation qui mélange traditions, électro et influences internationales.



Un rendez-vous incontournable pour danser, découvrir et voyager à travers les musiques du monde sans quitter Lyon.

Les Puces Hors les Murs

Après une année d'absence en 2025, les Puces Hors les Murs reviennent à Villeurbanne pour une 11e édition très attendue. Organisé par les Puces du Canal en partenariat avec Destination Gratte-Ciel, l'événement investira l'avenue Henri-Barbusse le samedi 4 juillet avec une quarantaine d'exposants, des animations familiales et une offre gourmande proposée par les commerçants du centre-ville.

Les amateurs de brocante, d'antiquités et d'objets vintage ont rendez-vous le samedi 4 juillet 2026 sur l'avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne pour le retour des Puces Hors les Murs. Organisée par les Puces du Canal, en partenariat avec Destination Gratte-Ciel, cette manifestation emblématique célébrera sa 11e édition après une interruption en 2025.

Depuis sa création, cet événement illustre la volonté des Puces du Canal, premier marché aux puces de la région, de faire rayonner leur savoir-faire au-delà de leur site historique situé rue Eugène-Pottier. L'objectif est d'aller à la rencontre des habitants et de participer à l'animation du cœur de ville.

Pour cette nouvelle édition, 40 exposants sont attendus. Antiquaires, brocanteurs et professionnels du vintage proposeront au public une sélection d'objets anciens, de mobilier, de décoration, de curiosités et de pièces de collection.

Au-delà du marché, les organisateurs ont souhaité offrir une véritable après-midi de détente et de convivialité. Les visiteurs pourront profiter d'une offre gourmande proposée par les commerçants du centre-ville avec notamment glaces, crêpes et gaufres. Les plus jeunes ne seront pas oubliés grâce à un espace dédié comprenant des jeux en bois et un stand de maquillage.

Cette manifestation s'inscrit également dans une démarche de valorisation du commerce de proximité. Portée en partenariat avec Destination Gratte-Ciel, structure de management du centre-ville de Villeurbanne, elle contribue à renforcer l'attractivité du quartier tout en mettant en lumière le patrimoine commercial et culturel local.

Informations pratiques

• Événement : Puces Hors les Murs – 11e édition

• Date : Samedi 4 juillet 2026

• Horaires : De 14 h à 19 h

• Lieu : Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

• Organisateurs : Les Puces du Canal et Destination Gratte-Ciel

• Exposants : 40 marchands professionnels

• Produits proposés : Antiquités, brocante, vintage

• Animations : Jeux en bois, maquillage enfants, restauration sur place

Record du monde de la plus grande tarte à la praline

Champion du monde 2025 de la tarte à la praline, le pâtissier lyonnais Thomas Dura tentera de réaliser la plus grande tarte à la praline du monde lors du Poussineau Festival, le 4 juillet prochain à la Croix-Rousse. Une création monumentale de quatre mètres de diamètre qui pourrait entrer dans le Guinness World Records.

Le défi s'annonce aussi spectaculaire que gourmand. Le samedi 4 juillet 2026, sur la place de la Croix-Rousse à Lyon, le pâtissier-chocolatier Thomas Dura se lancera dans une tentative de record du monde en réalisant une tarte à la praline géante de quatre mètres de diamètre à l'occasion de la quatrième édition du Poussineau Festival.

Récompensé en 2025 lors du Mondial de la Praline dans la catégorie « tarte à la praline », Thomas Dura est devenu l'une des références de cette spécialité emblématique de la gastronomie lyonnaise. Pour ce nouveau défi, il devra reproduire à très grande échelle la rosace inspirée des vitraux de la cathédrale Saint-Jean qui avait séduit le jury du concours mondial.

Les dimensions du projet donnent le vertige : plus de 600 kg de matières premières, dont 300 kg de pralines fabriquées maison, 250 kg de crème et 150 kg de pâte sucrée seront nécessaires à la confection de cette pâtisserie hors norme. Après plus de 90 heures de préparation en laboratoire, 152 éléments seront assemblés sur place pour donner naissance à la tarte géante, représentant près de 2 475 parts.

Le public pourra assister gratuitement à toutes les étapes de cette tentative de record. Dès 13 h 30, le montage de la tarte débutera sous les yeux des visiteurs. À 15 h 30, la création sera officiellement présentée avant sa mesure par un huissier chargé de valider les preuves nécessaires à une homologation par le Guinness World Records. Une fois le record constaté, les parts seront proposées à la dégustation au prix de 3,50 euros l'unité.

Au-delà de ce défi culinaire, le Poussineau Festival proposera une programmation artistique gratuite dans plusieurs lieux de la Croix-Rousse. Concerts, DJ sets, street-art, créateurs, restauration et animations rythmeront cette quatrième édition, organisée pour rassembler habitants, commerçants et visiteurs autour d'un événement festif et populaire.

Informations pratiques

• Événement : Tentative de record du monde de la plus grande tarte à la praline

• Date : Samedi 4 juillet 2026

• Lieu : Place de la Croix-Rousse, Lyon 4e

• Horaires : Festival de 14 h à minuit

• Début du montage : 13 h 30

• Présentation officielle de la tarte : 15 h 30

• Organisateur : Poussineau Festival

• Accès : Gratuit

Poulet Fripes

Et si votre session shopping de seconde main s’accompagnait d’un bon poulet-frites ? C’est le concept aussi simple qu’efficace de Poulet Fripes, de retour au Livestation DIY le samedi 4 juillet 2026.

Pour cette quatrième édition, le restaurant lyonnais s’associe à Yufrip pour une journée mêlant gourmandise et bonnes affaires. Au programme : poulet rôti préparé sur place, frites maison et sélection de vêtements vintage et de seconde main à chiner pour renouveler sa garde-robe estivale.

Une formule idéale pour flâner entre les portants, dénicher quelques pépites et profiter de l’ambiance conviviale du lieu.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 4 juillet 2026

🕛 12h à 18h

📍 Livestation DIY

🎟️ Entrée libre et gratuite

🍗 Poulet rôti & frites

👕 Friperie Yufrip

🍹 Happy Hour de 16h à 20h

📞 Réservation conseillée : 04 26 01 87 39

Un bon plan parfait pour mêler déjeuner gourmand, terrasse et shopping vintage au cœur du 7e arrondissement de Lyon.