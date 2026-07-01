Villeurbanne : Thomas Jolly et Laëtitia Guédon prendront la tête du TNP

Le Théâtre National Populaire ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

Ce mercredi, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, s’est félicité de la nomination de Thomas Jolly et Laëtitia Guédon à la direction du TNP.

Cette décision a été prise par la ministre de la Culture Catherine Pégard, en accord avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne.

Pour Cédric Van Styvendael, cette nomination constitue "un pari de l’audace".

L'édile socialiste souligne que les deux artistes se présentent comme "un duo au service d’une direction artistique" et inscrit cette codirection dans l’héritage des grandes figures qui ont marqué l’histoire du TNP, notamment Roger Planchon et Patrice Chéreau.

Thomas Jolly et Laëtitia Guédon porteront un projet intitulé TNP, Monde Ouvert.

Leur ambition est de développer de nouvelles formes de création et de poursuivre la mission historique du théâtre populaire : rendre le spectacle vivant accessible au plus grand nombre.

Cédric Van Styvendael voit dans ce projet une continuité avec l’histoire culturelle de Villeurbanne. "Ils nous font la promesse de faire de Villeurbanne un lieu de rendez-vous permanent entre l’art et la cité, entre la création et le public", écrit-il.

Le maire estime que cette nouvelle direction contribuera à faire du TNP un théâtre "toujours plus vivant", capable de faire "déborder le théâtre" hors de ses murs pour aller à la rencontre des habitants dans toute leur diversité.