Marché de Noël de Lyon

Le marché de Noël de la place Carnot est de retour. Un marché local pour découvrir des artisans passionnés et des créations uniques. Et le spot idéal pour déguster un vin chaud accompagné d'un bretzel !

Quand ? Vendredi 21 novembre, jusqu'au 24 décembre

Où ? Place Carnot, Lyon 2

Combien ? Gratuit

Créateurs des Alpes – Marché local





Un marché convivial mettant à l’honneur mode, déco, bijoux, céramique et savoir-faire local.

Quand ? Vendredi 21 (13h-19h), samedi 22 (10h-19h) et dimanche 23 novembre (10h-18h)

Où ? In-Sted, Lyon 3

Combien ? Gratuit

Rencontre avec Jason Isaacs

Un moment exclusif avec l’acteur d'Harry Potter et The White Lotus : selfies, dédicaces et visite intime du musée.

Quand ? Samedi 22 et dimanche 23 novembre

Où ? Musée Cinéma & Miniature, Lyon 5

Combien ? 125 euros

Science Expériences

Un voyage immersif à travers l’espace, la science et les mystères du vivant.

Quand ? Créneau à réserver

Où ? 32 rue Thomassin, Lyon 2

Combien ? De 14 à 22 euros

Silk in Lyon

Un rendez-vous pour explorer tout l’univers de la soie entre ateliers, démonstrations et animations familiales.

Quand ? De jeudi 20 à dimanche 23 novembre

Où ? Palais de la Bourse, Lyon 2

Combien ? Gratuit