Marché de Noël de Lyon
Le marché de Noël de la place Carnot est de retour. Un marché local pour découvrir des artisans passionnés et des créations uniques. Et le spot idéal pour déguster un vin chaud accompagné d'un bretzel !
Quand ? Vendredi 21 novembre, jusqu'au 24 décembre
Où ? Place Carnot, Lyon 2
Combien ? Gratuit
Créateurs des Alpes – Marché local
Un marché convivial mettant à l’honneur mode, déco, bijoux, céramique et savoir-faire local.
Quand ? Vendredi 21 (13h-19h), samedi 22 (10h-19h) et dimanche 23 novembre (10h-18h)
Où ? In-Sted, Lyon 3
Combien ? Gratuit
Rencontre avec Jason Isaacs
Un moment exclusif avec l’acteur d'Harry Potter et The White Lotus : selfies, dédicaces et visite intime du musée.
Quand ? Samedi 22 et dimanche 23 novembre
Où ? Musée Cinéma & Miniature, Lyon 5
Combien ? 125 euros
Science Expériences
Un voyage immersif à travers l’espace, la science et les mystères du vivant.
Quand ? Créneau à réserver
Où ? 32 rue Thomassin, Lyon 2
Combien ? De 14 à 22 euros
Silk in Lyon
Un rendez-vous pour explorer tout l’univers de la soie entre ateliers, démonstrations et animations familiales.
Quand ? De jeudi 20 à dimanche 23 novembre
Où ? Palais de la Bourse, Lyon 2
Combien ? Gratuit