Qui a peur de Julien Santini ? Le retour du fils prodigue

Avec des rôles dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais ou Les mains sales de Sartre, il forge sa présence scénique et son humour. Importante source d’inspiration également, son expérience en tant que fonctionnaire, une activité que le comédien aime à dire comme “temporaire à ses aspirations artistiques”.

Son parcours, ainsi que sa culture classique et de stand-up se mêlent pour créer une espèce hybride, mais surtout unique d’humour. Le chroniqueur de France Inter sait manier les mots et le burlesque à la perfection, si bien qu’il s’est vu attribuer l’élogieux surnom de Woody Allen lyonnais.



Infos

Santini

Le 22 novembre à 20h.

Bourse du Travail, Lyon 3.

37 €.