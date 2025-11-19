Nej' à la LDLC Arena : une artiste accomplie oui, mais aussi un pont culturel

Il y a quelque chose de magnétique dans la voix de Nej’ : un souffle francophone teinté de pop urbaine, d’émotion sincère et d’influences orientales à peine contenues.

Très tôt, la musique s’installe dans son quotidien : dès l’âge de 11 ans, elle fréquente une association de chant dans son quartier, puis se fait repérer à 16 ans après avoir croisé le chemin de Yannick Noah, qui l’invite à monter sur scène.

Son virage s’opère véritablement avec le titre Paro, sorti en mai 2021, qui devient viral notamment via TikTok et les réseaux, et installe Nej’ comme une figure incontournable de la pop-urbaine française.

Dans ses morceaux, on entend le désir, la blessure, la revendication aussi bien qu’une volonté d’affirmer sa voix, littéralement et métaphoriquement.

Mais Nej’ ne se contente pas d’être une voix féminine dans un paysage musical saturé : elle incarne un pont culturel. Ses mélodies parfois pop, parfois R&B, sont régulièrement assaisonnées d’airs orientaux, de rythmes urbains, et fusionnent des mondes que l’on pensait disjoints.

Sur scène, c’est une autre dimension. On la voit aux commandes d’un univers où le micro devient confident, scène tantôt électrique, tantôt intimiste. Elle invite à l’écoute, à l’identification : les jeunes, les femmes, ceux qui reconnaissent dans ses textes des éclats de vie quotidienne, des fragments de rêves.

Infos

Le 21 novembre à 20h.

LDLC Arena, Décines. De 39 à 65 €.