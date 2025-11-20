DJ Snake, tête d'affiche d'un nouveau grand festival à Lyon

Après l'échec financier de l'Inversion Fest à l'été 2022, à cause d'une programmation délirante (Stromae, Black Eyed Peas, PNL, M.I.A., Orelsan, SCH, Central Cee...), c'est au tour du Positiv Festival de tenter sa chance dans l'antre du LOU Rugby.

L'été 2026 sera bouillant à Gerland, et c'est DJ Snake qui sera la première tête d'affiche. L'artiste présentera à Lyon son show "Pardon my french" le 27 juin 2026. La billetterie ouvrira ce vendredi à 10h.

Star mondiale des musiques électroniques, DJ Snake s’est imposé en quelques années comme l’un des producteurs français les plus influents de la scène internationale. Révélé par les tubes planétaires Turn Down for What ou Lean On, l’artiste enchaîne depuis les collaborations prestigieuses, de Selena Gomez à Justin Bieber, tout en remplissant des stades aux quatre coins du monde. Connu pour ses shows spectaculaires et son exigence artistique, le Parisien revendique un attachement fort à ses racines populaires, multipliant les hommages à la France et à la culture urbaine dans ses visuels comme dans ses performances. Une trajectoire fulgurante qui fait de lui une figure incontournable de l’électro actuelle.