Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 22 au dimanche 25 janvier

Show Danses et Musiques du Monde – 10 ans

Soirée anniversaire solidaire au profit de l’UNICEF : danses et musiques du monde portées par des artistes venus de toute la France. Un véritable voyage culturel placé sous le signe du partage et de la solidarité.

Quand ? Samedi 24 janvier à 19h30

Où ? CCVA, Villeurbanne

Combien ? 10 euros Enfants et 15 euros Adultes

Candlelight : Queen vs The Beatles

Les plus grands titres de Queen et des Beatles revisités par un quatuor à cordes, à la lueur de centaines de bougies. Une expérience musicale intime et magique.

Quand ? Vendredi 23 janvier

Où ? Chapelle de la Trinité, Lyon 2

Combien ? A partir de 49 euros

C’est la fête au TNG !

Une journée festive pour lancer la nouvelle saison : spectacles, ateliers créatifs, magie, brunch et grande boum déguisée autour du spectacle CARTOON.

Quand ? Samedi 24 janvier

Où ? TNG, Lyon 9

Combien ? Gratuit (hors brunch et spectacle)

Secrets du Ballet

Plongée dans les coulisses du ballet classique, entre humour, histoire et virtuosité, interprétée par des danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris.

Quand ? Samedi 24 et dimanche 25 janvier

Où ? Salle Albert-Thomas, Lyon 3

Combien ? De 36 à 65 euros

Eonarium FLOW

Un spectacle immersif mêlant musique classique et électronique, projections lumineuses et paysages inspirés de la nature, au cœur du Palais de la Bourse.

Quand ? Samedi 24 et dimanche 25 février

Où ? Palais de la Bourse, Lyon 2

Combien ? Dès 11,90 euros