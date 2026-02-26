Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 26 février au dimanche 1er mars

Salon de l’Étudiant – Formations et recrutement en alternance

Vous cherchez une alternance pour la rentrée 2026 ? Le Salon de l’Étudiant – Formations et recrutement en alternance se tiendra samedi 28 février 2026 à la Cité | Centre de Congrès de Lyon.

Objectif : accompagner collégiens, lycéens, étudiants et personnes en reconversion dans leur recherche d’alternance, du choix de la formation jusqu’au recrutement en entreprise.

🔎 Des offres concrètes

• 96 offres d’emploi

• 129 postes à pourvoir en CDI, CDD et alternance

Le salon, organisé en partenariat avec la Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, permet de rencontrer directement entreprises, CFA et écoles.

🎯 Thématiques abordées

• Comment fonctionne l’alternance ?

• BTS, BUT, licences, masters et écoles en alternance

• Comment trouver une entreprise ?

• Quels métiers recrutent en 2026 ?

• Conseils pour réussir son orientation et sa candidature

Avec plus de 26 000 formations référencées sur Parcoursup, le salon se présente comme un temps fort pour clarifier ses choix et avancer concrètement dans son projet professionnel.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 28 février 2026

📍 Cité | Centre de Congrès – Lyon 6ᵉ

🎟️ Salon dédié à l’orientation et au recrutement en alternance

Un bon plan utile pour décrocher son contrat d’apprentissage et rencontrer directement les acteurs de l’alternance en région lyonnaise.

Fabrice Eboué

Fabrice Éboué poursuit une trajectoire d’une rare cohérence.

Depuis ses débuts au Jamel Comedy Club jusqu’à ses spectacles devenus cultes (Faites entrer Fabrice Éboué, Levez-vous, Adieu hier), l’humoriste s’est imposé comme l’une des voix les plus acérées du stand-up français. Provocateur sans être gratuit, politique sans être didactique, Éboué observe son époque à distance, décortique les angles morts, et transforme les tabous en matière comique.

Avec Solitudes, il revient à l’essence du stand-up. Un micro, peu d’effets, pas de fioritures. Juste une parole libre, tranchante, portée par un sens du rythme et une écriture redoutable.

Ce qui en fait, de l'avis de beaucoup, le meilleur de sa génération en France.



Infos

Solitudes

Du 25 au 27 février à 20h30.

Amphithéâtre 3000, Lyon 6. Complet.

Disco Mama !

Envie de remonter le temps direction les années 70 ? Le vendredi 27 février 2026 à 21h, le Mama Shelter Lyon passe en mode boule à facettes pour une soirée DISCO MAMA placée sous le signe du groove.

💿 Au programme

• 🍹 Cocktail spécial disco

• ✨ Bar à paillettes pour parfaire le look flashy

• 🎧 DJ set assuré par DJ MixMadoz à partir de 21h

• 💃🕺 Dress code 70’s vivement conseillé

L’idée : transformer le restaurant en piste de danse funky et scintillante, le temps d’une nuit 100 % disco.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Vendredi 27 février 2026

🕘 À partir de 21h

📍 Mama Shelter Lyon – 13 rue Domer, Lyon 7ᵉ

Un bon plan festif pour sortir entre amis et faire vibrer la fin de l’hiver sur des classiques seventies.

Salon du 2 Roues

Le Salon du 2 Roues revient du 26 février au 1er mars 2026 au Eurexpo Lyon pour sa 33ᵉ édition. Considéré comme le premier salon européen B to C consacré à l’univers moto, l’événement s’étendra sur 150 000 m² et réunira plus de 800 exposants et 80 expositions thématiques.

🕒 Nouveaux horaires 2026

• Avant-première pros & médias : mercredi 25 février de 17h à 22h

• Ouverture au public : jeudi 26 février à 9h

• Nocturne : vendredi 27 février jusqu’à 22h

• Horaires publics :

• Jeudi : 9h – 20h

• Vendredi : 9h – 22h

• Samedi : 9h – 20h

• Dimanche : 9h – 18h

💶 Tarifs

• Billet plein tarif : 20 €

• Prévente : 18 € (-10 %) jusqu’au 15 février 2026

• Packs avantageux jusqu’à -40 %

• Parkings motos gratuits

🏁 Une immersion totale dans l’univers 2 roues

Au programme : nouveautés 2026, roadshows, pistes d’évolution, Lyon Kustom Factory, rencontres avec pilotes et personnalités sur la scène du Paddock Show, ainsi que des expositions dédiées notamment aux 100 ans de la Route 66 ou aux 40 ans de la disparition de Coluche et Thierry Sabine.

La pilote Sarah Lézito est également annoncée parmi les animations.

Un rendez-vous devenu incontournable pour les passionnés de moto, scooters et mobilité 2 roues dans la métropole de Lyon.

La Colo des Canut·es

Le projet La Colo des Canut·es se conclut en musique vendredi 27 février 2026 à 20h30 à A Thou Bout d’Chant (2 rue de Thou, Lyon 1er).

Pensée comme une semaine de création en mixité choisie, “La Colo” réunit six artistes, femmes ou minorités de genre, sélectionné·es par un jury. Durant plusieurs jours, elles et ils vivent, créent et travaillent ensemble, accompagné·es par des intervenantes du collectif Les Canut·es. Objectif : préparer un spectacle commun croisant leurs univers respectifs, présenté au public lors de cette soirée lyonnaise.

🎶 Les artistes sélectionné·es

• Ada Unn

• Alida

• HDK

• Saldae

• Simon Dame

• Kéziah Ma

🎬 En ouverture

La soirée débutera par la projection d’un documentaire de 20 minutes consacré à l’expérience de la Colo, avant le concert final.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Vendredi 27 février 2026

🕣 20h30

📍 A Thou Bout d’Chant – Lyon 1er

🪑 Placement libre – assis

⚠️ Adhésion obligatoire pour accéder au concert (via la rubrique “adhésion et abonnements” de la salle)

Un bon plan culturel engagé pour découvrir des artistes émergent·es dans un format intimiste et collectif.