"Tous en scène" : l’édition 2026 de la Foire de Lyon sous le feu des projecteurs

"Tous en scène !" Tel est cette année le thème de la Foire de Lyon qui se déroulera du 20 au 30 mars du côté d’Eurexpo. C’est donc sur une scène, celle du Théâtre Comédie Odéon, que le programme de l’évènement a été dévoilé en plusieurs actes ce jeudi matin.

"La Foire de Lyon est un rendez-vous qui traverse les générations. Notre époque a changé et le thème de cette année est une invitation à oser, à s’exprimer et à dévoiler ses talents", a notamment déclaré Aurélie Prost, la directrice de l’évènement.

Ce sont cette année près de 850 exposants qui seront présents dans les allées d’Eurexpo. Une grande exposition intitulée "Il était une fois un studio d’animation" sera notamment à découvrir avec la possibilité pour les visiteurs de se plonger dans la création d’un film d’animation dans les coulisses du studio français TAT.

Parmi les grandes nouveautés de cette édition 2026, on retrouve un espace "Au cœur de nos fermes" mettant à l’honneur durant trois jours l’agriculture avec la promesse de la présence d’animaux. "Les vaches ne sont pas à Paris, elles seront à Lyon", a affirmé Aurélie Prost faisant référence à l’absence de vaches lors du Salon de l’Agriculture de Paris en raison de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse dont les dernières restrictions doivent prendre fin ce vendredi.

"Cleanmania", le festival des maniaques du nettoyage et du rangement, s’invite également cette année à la Foire de Lyon avec notamment au programme des Olympiades du nettoyage et du rangement. Il sera également possible de participer à la Lyon Tattoo Convention avec la présence de 120 tatoueurs du monde entier ou encore au festival du Bien vieillir.

On retiendra également un concours du meilleur démonstrateur, un pôle made in France, le Quartier des Gones proposant "l’art de vivre à la lyonnaise", les salons Baby et Kidexpo, le concours Innova’Lyon, la 3e édition de Gones Games ou encore des afterworks où l’entrée sera gratuite à partir de 17h.

A noter aussi deux journées gratuites pour tous le vendredi 20 mars et le lundi 30 mars. La Foire de Lyon sera également ouverte jusqu’à 20 heures tous les soirs. Toutes les informations et le programme sont à retrouver ici

Plus de 180 000 visiteurs sont attendus durant les 10 jours de l’évènement.