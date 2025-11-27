Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 27 au dimanche 30 novembre

Japan Touch Lyon

Plonge au cœur de la pop culture asiatique : mode, arts traditionnels, bonsaï, invités, food, idées cadeaux et univers immersifs à gogo ! Plus de 450 exposants avec Taïwan invité d’honneur.

Quand ? Samedi 29 10h–19h et dimanche 30 10h–18h

Où ? Eurexpo – Chassieu

Combien ? Gratuit

GIMS





GIMS revient à la LDLC Arena pour trois dates exceptionnelles avec ses plus grands titres et le nouvel album "Les dernières volontés de Mozart".

Quand ? Jeudi et vendredi

Où ? LDLC Arena – Décines

Combien ? 55 à 95 euros

Marché de Noël - La petite cantine du Vieux Lyon

Un marché 100 % lyonnais avec créations locales, céramiques, bijoux, illustrations… le tout accompagné d’un concert de piano et de bons plats maison.

Quand ? Samedi 29 novembre - 11h–18h

Où ? 11 rue Saint-Georges – Lyon 5

Combien ? Gratuit

Pop-up de Noël - Le labo des créations

Un pop-up artisanal chaleureux où 12 créateurs locaux exposent bijoux, déco, savons, maroquinerie, infusions… + tombola artisanale !

Quand ? Du 29 novembre au 28/12 • 11h–19h

Où ? 23 Rue Bouteille – Lyon 1

Combien ? Gratuit

Marché de Noël des créateurs - Dauphiné/Sans Souci

Un marché festif avec une cinquantaine de créateurs lyonnais pour trouver des cadeaux uniques en plein cœur du 3ᵉ.

Quand ? Samedi 29 novembre • 10h–17h

Où ? 5–7 rue Roger Brechan – Lyon 3

Combien ? Gratuit