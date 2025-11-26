Un thème "fédérateur" pour l’édition 2026 de la Foire de Lyon

Le thème de la prochaine Foire de Lyon est désormais connu. Il s’agit "d’un thème fédérateur" selon les organisateurs. Place pour cette édition 2026 à "Tous en scène !"

"Cette année, l’évènement se transforme en scène géante où chacun est invité à vivre l’expérience, ressentir l’émotion et participer au spectacle… Concerts, théâtre, humour, magie, cinéma… toutes les formes d’expression prendront vie sous les projecteurs dans une atmosphère festive et participative", peut-on lire dans un communiqué de presse publié ce mercredi.

Plusieurs temps forts auront lieu à cette occasion, notamment une exposition immersive baptisée "Il était une fois un studio d’animation" où il sera possible de découvrir toutes les étapes de création d’un film d’animation.