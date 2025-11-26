THK embarque la Rayonne dans son univers barré

Ce mélange de bass music et d’électro, teinté de saxophone, fait le succès du duo Tetra Hydro K.

Issus des milieux de la free-party et du trip-hop, les deux artistes qui composent le groupe ont choisi de ne pas emprunter les chemins déjà balisés du dub classique. Leur signature se construit autour de machines, de skanks puissants, de basses vrombissantes… et parfois d’un saxophone qui apporte une touche organique inattendue.

Leur dernier album, intitulé (Zin)², est sorti le 19 septembre 2025. Il témoigne de leur ambition et de leur ouverture : des invités tels que Johnny Osbourne, Killa P, Youthstar ou encore Lasaï y participent.

Sur scène, THK ne se contente pas de “jouer” des morceaux : ils créent une atmosphère qui invite le public à une sorte de transe collective.

On vient à leur concert pour le groove massif autant que pour la finesse d’un son qui refuse la simplicité. Le duo vous embarque dans un voyage sonore intense, inattendu, avec la certitude que la bass peut se faire poésie, que l’électronique peut respirer.

Bref, THK ne rentre pas dans une case — et c’est précisément ce qui les rend incontournables.

Infos

Le 28 novembre à 19h.

La Rayonne, Villeurbanne. 24 €.