3 Clowns au Radiant : Le temps retrouvé

Le temps retrouvé de la prime enfance où Zavatta passait dans les rues de la ville en scandant les dates de leur spectacle. Mais aussi le bonheur juvénile de rire jusqu’aux larmes, comme ce petit garçon blond qui est devant vous, au premier rang.

Dès l'entrée, Monsieur Lô, Airbus et Marcel enchaînent les gags, les acrobaties et les tours, tout en racontant l’histoire de l’art si complexe du rire. Et ils savent de quoi ils parlent : à eux trois, ils cumulent 191 années, mais la flamme est toujours bien présente.

Ce beau numéro revisite les classiques du répertoire clownesque, et explore aussi les moments de crises, rendant subtilement compte au public de la discipline et des sacrifices qu’elle nécessite.

Infos

3 Clowns

Le 30 novembre à 16h.

Le Radiant, Caluire.

35 €.