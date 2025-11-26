Voyages en cité : à la Cité Musée Tony-Garnier, portraits des laboratoires de la société française contemporaine

Et c'est justement celui choisi par la Cité Musée Tony Garnier pour sa nouvelle exposition, Voyages en cité. 1973-1990 : vivre dans les quartiers populaires.

Des États-Unis à la Duchère, de Bron à Vaulx-en-Velin, de Rillieux aux Minguettes, jusqu’au Tonkin de Villeurbanne, sept quartiers emblématiques composent un itinéraire à travers deux décennies de bouleversements. Le parcours, conçu par l’équipe du musée et un comité scientifique pluridisciplinaire, retrace les transformations sociales, architecturales et culturelles qui ont façonné la métropole.

Dans un contexte de crise économique, de chômage et de mutations migratoires, ces cités deviennent des terrains d’expérimentation où s’inventent de nouvelles solidarités. Si la dégradation du bâti et la relégation sociale marquent les années 1980, l’exposition met aussi en lumière les forces vives qui ont animé ces territoires : travailleurs sociaux, collectifs citoyens, mouvements associatifs et culturels. Des initiatives comme Traction Avant, la Marche pour l’égalité de 1983 ou l’émergence du hip-hop racontent un autre visage des banlieues lyonnaises — celui d’une créativité sociale et artistique foisonnante.

Portée par la scénographie de l’agence S Cédille et les illustrations originales de Marion Cluzel, l’exposition se distingue par une approche à la fois documentaire et sensible. Photographies d’archives, plans, objets et récits d’habitants tissent une mémoire collective, à rebours des clichés médiatiques.

Voyages en cité s’inscrit dans la continuité des Jours heureux. Archéologie des Trente Glorieuses présentés en 2021, prolongeant la réflexion sur l’histoire urbaine de Lyon. En filigrane, elle interroge la naissance de la "politique de la ville" et la manière dont ces territoires, longtemps perçus comme périphériques, ont façonné l’identité de la métropole.

Une exposition qui invite à revisiter le passé pour mieux comprendre le présent des quartiers populaires — entre héritages, luttes et renaissances.

Infos

Voyages en cité

Du 28 novembre 2025 au 18 décembre 2027.

Cité Musée Tony-Garnier, Lyon 8. De 0 à 8 euros.