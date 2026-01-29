Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février

Lyon Crêpes Festival

La gourmandise est à l’honneur à Lyon avec le Lyon Crêpes Festival, de retour pour une 8ᵉ édition placée sous le signe de la Chandeleur, de la convivialité et de la fête.

Le samedi 31 janvier (de 11h30 à 22h) et le dimanche 1er février, la H7 – Halle à manger se transforme en véritable temple de la crêpe, sucrée comme salée. Porté par les équipes de Madamann, l’événement invite petits et grands à une escapade gourmande où traditions bretonnes et créativité culinaire se rencontrent.

Pendant deux jours, le public pourra déguster crêpes et galettes préparées avec savoir-faire, accompagnées de cidre, de vin chaud, et profiter d’une grande halle couverte pour déjeuner à l’abri.

Quand ? Samedi 31 janvier et dimanche 1er février (11h30-22h)

Où ? Heat Lyon, Lyon 2

Combien ? Gratuit

Festival What'Sup

Le festival What’Sup revient pour une nouvelle édition du 30 janvier au 5 février, offrant cinq jours de créations portées par les étudiant·es des pôles musique et danse du CNSMD Lyon.

Pensé comme un temps fort de leur parcours pédagogique et de professionnalisation, What’Sup met en lumière la diversité des écritures artistiques d’une nouvelle génération d’interprètes et de créateurs. Le festival investit plusieurs lieux : la Salle Varèse, la Fondation Renaud – Fort de Vaise, et, fait marquant de cette édition, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, dimanche 1er février.

Quand ? Du vendredi 30 janvier au jeudi 5 février

Où ? Salle Varèse, Fort de Vaise, MAC

Combien ? Gratuit

Vide-expo d'Airt de Famille

Envie d’emmener l’art hors des murs ? Le VIDE-EXPO propose de ramener chez soi des objets, décors et mobiliers issus de l’exposition du festival AiRT DE FAMILLE. Des pièces de toutes tailles, pour tous les budgets, à partir de 2 euros. Premier arrivé, premier servi !

Quand ? Samedi 31 janvier et dimanche 1er février (11h-18h)

Où ? Toits de Perrache, Lyon 2

Combien ? Entrée libre

Armenian & Ethno Edition: Roots & Rhythm

Pour la première fois à Lyon, Ararat House Community et UGAB Lyon unissent leurs forces pour une soirée immersive où racines arméniennes et sonorités électroniques contemporaines se rencontrent. Intitulée Armenian & Ethno Edition: Roots & Rhythm, cette proposition invite le public à un voyage progressif, mêlant transmission culturelle, danse et musique, dans un esprit de partage et de célébration.

Quand ? Samedi 31 janvier

Où ? La Commune, Lyon 7

Combien ? Entrée libre

Blandine Lehout

Avec La vie de ta mère, Blandine Lehout dynamite les illusions du “parfait” avec un humour décomplexé. Sur scène comme sur ses réseaux sociaux, elle revendique haut et fort l’image d’une femme et d’une jeune maman imparfaite et s’empare des injonctions du quotidien pour mieux les exploser, loin des filtres et des vies idéales que vendent les influenceurs.

Quand ? Samedi 31 janvier

Où ? Radiant-Bellevue, Caluire

Combien ? De 30 à 34 euros