Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 6 au dimanche 9 novembre

La Vaisselle des Chefs revient à Lyon
Mets tes petits plats dans ceux des grands ce week-end dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la gastronomie et de l'art de la table.
Quand ? Samedi 8 novembre de 10h à 19h et Dimanche 9 novembre de 10h à 17h
Où ? Hôtel de Ville, Lyon 1er
Combien ? Entrée gratuite. Réservez votre entrée
Vente de plantes à mini prix
Les Plantes Addicts reviennent à La Commune pour une grande vente verte et joyeuse. Au programme : plus de 100 variétés de plantes d'intérieur et d'extérieur comme des palmiers, des oliviers, des agrumes et bien d'autres trésors botaniques.
Quand ? Samedi 8 novembre de 13h à 18h
Où ? La Commune, Lyon 7
Combien ? Entrée gratuite
Le Complexe Comedy Club
C'est le rire made in Lyon ! Un micro, quatre humoristes, 20 minutes chacun... Le Complexe Comedy Club te donne rendez-vous au coeur de Lyon pour découvrir les talents montants du stand-up, entre punchlines affutées, impros et bonne humeur
Quand ? 20h/20h30 selon les soirs
Où ? Le Complexe, Lyon 1er
Combien ? De 14 à 22 euros
Les Derniers Remparts
Voyage à Carcassonne... sans quitter Lyon ! Et si tu remontais le temps jusqu'en 1304 ? Au coeur de la cité médiévale, casque VR sur la tête, suis un jeune seigneur à travers les ruelles animées, les marchés d'époque et les anciens remparts.
Quand ? Jusqu'au 4 janvier
Où ? ECLIPSO Confluence, Lyon 2
Combien ? De 24,50 à 29,50 euros