Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 6 au dimanche 9 novembre

La Vaisselle des Chefs revient à Lyon

Mets tes petits plats dans ceux des grands ce week-end dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la gastronomie et de l'art de la table.

Quand ? Samedi 8 novembre de 10h à 19h et Dimanche 9 novembre de 10h à 17h

Où ? Hôtel de Ville, Lyon 1er

Combien ? Entrée gratuite. Réservez votre entrée

Vente de plantes à mini prix





Les Plantes Addicts reviennent à La Commune pour une grande vente verte et joyeuse. Au programme : plus de 100 variétés de plantes d'intérieur et d'extérieur comme des palmiers, des oliviers, des agrumes et bien d'autres trésors botaniques.

Quand ? Samedi 8 novembre de 13h à 18h

Où ? La Commune, Lyon 7

Combien ? Entrée gratuite

Le Complexe Comedy Club

C'est le rire made in Lyon ! Un micro, quatre humoristes, 20 minutes chacun... Le Complexe Comedy Club te donne rendez-vous au coeur de Lyon pour découvrir les talents montants du stand-up, entre punchlines affutées, impros et bonne humeur

Quand ? 20h/20h30 selon les soirs

Où ? Le Complexe, Lyon 1er

Combien ? De 14 à 22 euros

Les Derniers Remparts

Voyage à Carcassonne... sans quitter Lyon ! Et si tu remontais le temps jusqu'en 1304 ? Au coeur de la cité médiévale, casque VR sur la tête, suis un jeune seigneur à travers les ruelles animées, les marchés d'époque et les anciens remparts.

Quand ? Jusqu'au 4 janvier

Où ? ECLIPSO Confluence, Lyon 2

Combien ? De 24,50 à 29,50 euros