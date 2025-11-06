Souriez quoi qu'il arrive : Malaise salutaire aux Célestins

Dans une banlieue anglaise en apparence paisible, la famille Jones - blanche, raciste et bien-pensante - voit son équilibre voler en éclats quand leur fille présente Kwesi, son petit ami ghanéen.

De ce choc culturel naît une comédie féroce, où hypocrisie, xénophobie et violence coloniale s’entremêlent. L’esthétique stylisée, le décor minimal, les lumières visuelles renforcent la tension entre façade policée et vérité dérangeante.

Sur scène, cinq comédiens et un musicien font exploser les faux-semblants, entre rires jaunes et malaise salutaire Un miroir grinçant de notre monde contemporain.



Infos

Souriez quoi qu'il arrive

Du 7 au 15 novembre, 19h30.

Théâtre des Célestins, Lyon 2. Complet.