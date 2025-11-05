Au Radiant, le prodige Sofiane Pamart fait salle comble

Le “Piano King” revient en concert avec une tournée d’exception. Virtuose à la croisée du rap et de la musique classique, il promet des soirées intenses dans des lieux choisis pour leur intimité et leur acoustique. Une immersion poétique et puissante dans son univers singulier.

Formé au piano au Conservatoire de Lille, où il obtient la médaille d’or après 16 ans d’études, il est diplômé en musicologie et détenteur d’un master en droit, économie et gestion des industries créatives.

Ce qui distingue Pamart, c’est sa capacité à naviguer entre virtuosité et culture populaire : il collabore depuis de nombreuses années avec des rappeurs francophones de premier plan — parmi lesquels Vald, Koba LaD ou Dinos — tout en menant une carrière solo qui affiche une ambition claire.

Avec l’album solo Planet (2019), puis Letter (2022) et Noche (2023), Pamart ne se contente pas de faire “du piano” : il compose des récits en notes, mêlant mélancolie, grandeur, immédiateté.

Pour un concert de Sofiane Pamart, attendez-vous à être transporté dans un univers où le piano se fait récit, voyage, tension et liberté. Le spectacle prend souvent la forme d’un dialogue entre l’intimité de la touche et la puissance d’un public conquis, dans une posture rare de “pianiste rebelle” revendiqué.

En somme, Sofiane Pamart est l’un de ces artistes qui redéfinissent ce que peut être la musique pour piano aujourd’hui : enraciné dans la tradition, ouvert sur la scène, et capable de faire vibrer aussi bien les amateurs de classique que ceux de sons urbains.

Infos

Du 6 au 8 novembre à 20h.

Le Radiant, Caluire. Complet.