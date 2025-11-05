Lugdunum fête ses 50 ans avec un week-end gratuit d’exception

Deux journées festives pour (re)découvrir un lieu emblématique du patrimoine lyonnais, entre mémoire, transmission et création contemporaine.

Inauguré le 15 novembre 1975, le musée romain, conçu par l’architecte Bernard Zehrfuss et classé architecture contemporaine remarquable, retrace depuis cinquante ans la richesse de la cité antique de Lugdunum.

A l'occasion de ce week-end anniversaire, le public pourra explorer à la fois son histoire, ses collections et les métiers qui le font vivre.

Au programme : visites commentées, performances, théâtre et ateliers participatifs. Les visiteurs pourront notamment suivre une déambulation théâtralisée intitulée Les Voix de Lugdunum, qui fera revivre Claude, empereur né à Lyon, sa fille Julia ou encore l’architecte du musée. Ou découvrir Sur un piédestal, une performance dansée de la compagnie Propos de Denis Plassard, où des statues "vivantes" s’animent parmi les collections.

Une table ronde reviendra sur la genèse du musée et son évolution, avec notamment Claire Iselin, directrice de Lugdunum, et Hugues Savay Guerraz, son ancien directeur.

Autres temps forts : la visite de l’exposition C’est canon ! L’art chez les Romains, ou encore l’installation participative Faites vos vœux, inspirée d’un atrium antique, où chacun pourra déposer ses souhaits sur des cartes aux motifs de mosaïques.

Deux jours pour célébrer un musée devenu un acteur incontournable du paysage culturel lyonnais, mêlant héritage archéologique et création contemporaine. Entrée libre, les 15 et 16 novembre, de 10h à 17h30.