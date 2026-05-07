Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 7 au dimanche 10 mai

FestiExpo

FestiExpo revient à Eurexpo Lyon du 8 au 10 mai 2026 pour une 16ᵉ édition placée sous le signe du voyage et de la découverte.

Pendant trois jours, le parc d’exposition se transforme en véritable immersion dans l’univers turc, avec une scénographie inspirée d’Istanbul : reproduction du Grand Bazar, ambiance de la place Taksim, artistes de rue et parades rythment la visite.

Le festival mêle spectacles, gastronomie, artisanat et rencontres culturelles. Sur scène, le public pourra assister à des démonstrations de danses traditionnelles, admirer des derviches tourneurs ou encore découvrir la fanfare impériale de Bursa. Des personnalités turques, acteurs et influenceurs participeront également à l’événement à travers animations et séances de dédicaces.

Avec plus de 300 exposants, plusieurs univers seront proposés : artisanat, épices, textile, tourisme, gastronomie ou encore espace business. Un large espace familial avec jeux et ateliers permettra aussi aux enfants de profiter pleinement du festival.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026

🕙 10h – 20h

📍 Eurexpo Lyon – Chassieu

🎟️ Tarifs :

• 10 € adulte

• 5 € enfant

• offres familles disponibles

🎶 Spectacles & animations

🍽️ Gastronomie turque

🛍️ Plus de 300 exposants

👨‍👩‍👧‍👦 Espace enfants “Festiland”

📊 80 000 visiteurs attendus

🌍 30 000 m² d’exposition

Un rendez-vous parfait pour voyager au cœur de la culture turque sans quitter la métropole lyonnaise. 🇹🇷✨

Fête de l'Iris

Le printemps s’installe en beauté à Oullins-Pierre-Bénite avec la Fête de l’Iris, les 9 et 10 mai 2026 au parc Chabrières.

Pendant deux jours, ce grand espace vert devient un véritable terrain de jeu pour petits et grands, mêlant nature, culture et spectacles vivants. Au cœur de l’événement, l’iriseraie du parc dévoile ses couleurs de printemps, offrant un cadre idéal pour flâner et profiter de la floraison.

Côté programmation, la fête fait la part belle aux arts de rue avec des spectacles visuels et poétiques : acrobaties aériennes, bulles géantes, univers décalés ou encore performances burlesques. Le samedi soir, l’ambiance se prolonge avec une soirée dansante, tandis qu’un projet participatif réunissant habitants et artistes viendra compléter cette édition.

Au-delà du spectacle, l’événement met aussi en avant la biodiversité et le patrimoine naturel, avec des balades botaniques, ateliers créatifs, animations autour des abeilles ou encore jeux et lectures pour toute la famille.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 9 mai 2026 🕑 14h – 23h

📅 Dimanche 10 mai 2026 🕙 10h – 19h

📍 Parc Chabrières – Oullins-Pierre-Bénite

🎟️ Entrée libre & animations gratuites

🎭 Spectacles de rue & performances 🌿 Ateliers nature & balades botaniques 🎶 Soirée DJ le samedi 👨‍👩‍👧‍👦 Animations pour toute la famille

Un rendez-vous incontournable pour profiter du printemps entre nature, culture et moments festifs en plein air. 🌸✨

Les Lions du Rire

Le Festival Les Lions du Rire revient à Lyon pour une 11ᵉ édition placée sous le signe du stand-up et de la découverte humoristique.

Installé entre le Palais de la Mutualité et la Bourse du Travail, le festival met en lumière une nouvelle génération d’humoristes locaux et nationaux à travers spectacles complets, grande finale et performances en public.

Cette année, plusieurs artistes lyonnais auront l’occasion de jouer leur spectacle intégral dans une grande salle, un défi important pour ces talents émergents soutenus par le festival. Au programme notamment : Wassim El Fath, Nicolas Di Nitto ou encore Manuel Humoriste.

Le festival réunira au total 12 humoristes, entre stand-up, humour théâtral, improvisation et éloquence. Le public pourra voter en direct pour son artiste préféré via une application, tandis qu’un jury professionnel remettra également plusieurs récompenses.

Parrainé depuis plusieurs années par Smaïn, avec le soutien de Pascal Légitimus, l’événement promet une édition particulièrement festive.

ℹ️ Infos pratiques

📍 Lyon – Palais de la Mutualité & Bourse du Travail du 4 au 10 mai

🎟️ Billetterie en ligne avec tarifs réduits disponibles

😂 Au programme :

• spectacles complets d’humoristes

• grande finale du festival

• vote du public en direct

• jury professionnel & récompenses

🎁 Tirage au sort avec voyage à gagner vers l’océan Indien

Un rendez-vous incontournable pour découvrir les nouveaux talents de l’humour et profiter de soirées placées sous le signe du rire. 😂✨

Open Air High Budub

Les passionnés de jeux vidéo ont rendez-vous à Givors pour une immersion dans l’âge d’or du gaming avec WARP-ZONE II, les 25 et 26 avril 2026.

Pensé comme un véritable musée du jeu vidéo jouable, l’événement propose plus de 500 m² de consoles, bornes d’arcade et micro-ordinateurs des années 80 à 2000. Nintendo, Sega, PlayStation ou encore SNK seront à l’honneur, avec parfois des pièces rares issues de collections privées. L’idée : pouvoir jouer librement, redécouvrir des classiques… et replonger dans ses souvenirs.

Au-delà du jeu, WARP-ZONE se vit comme une convention complète. Une brocante rétro permet de repartir avec consoles et accessoires, tandis que des techniciens proposent réparation et customisation sur place. Côté ambiance, tournois, blind tests, Just Dance ou encore animations participatives rythment le week-end, sans oublier une dimension solidaire avec une tombola caritative. Un événement qui mêle passion, transmission et convivialité.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 25 & dimanche 26 avril 2026

🕙 10h – 21h (samedi)

🕙 10h – 18h (dimanche)

📍 Salle Roger Tissot – 53 rue Honoré Petetin, Givors

🚆 Accès facile : gare Givors Canal à 5 min à pied

🎟️ Tarifs :

• 7 € en prévente / 9 € sur place

• 15 € le pass week-end

👶 Gratuit -10 ans & accompagnants PMR

La Balade Chapeautée

Le chapeau reprend possession des rues de Lyon avec le retour de la Balade Chapeautée, le dimanche 10 mai 2026.

Cette promenade urbaine originale invite le public à défiler coiffé de ses plus belles créations, du béret classique au couvre-chef le plus extravagant. Plus qu’une simple parade, l’événement célèbre la liberté de paraître, la créativité et le savoir-faire artisanal autour du chapeau.

Organisée par Fusanna – Atelier de Chapeaux et la Fédération Française des Artisans du Chapeau, cette troisième édition lyonnaise s’inscrit dans le mouvement international de la World Hat Walk, qui rassemble des dizaines de villes à travers le monde.

Après une première édition entre Fourvière et le Vieux-Lyon puis une parade musicale très remarquée en 2025, la Balade Chapeautée revient avec son esprit festif et décalé, ouvert à toutes les générations.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Dimanche 10 mai 2026

🕓 16h – 18h

📍 Départ : place de la Croix-Rousse, devant la statue de Jacquard – Lyon 4

🎟️ Gratuit & ouvert à tous

🎩 Chapeaux classiques, vintage ou extravagants bienvenus

🎶 Déambulation festive dans les rues de Lyon

🌍 Événement lié à la World Hat Walk

Un rendez-vous insolite et joyeux pour défiler, créer et célébrer l’art du chapeau dans l’espace public. 🎩✨