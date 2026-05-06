François Mardirossian, la nuit en boucle à la Chapelle de la Trinité

Douze heures durant, le pianiste déroule un fil minimaliste, de Philip Glass à Aphex Twin, en passant par Erik Satie, John Cage ou Brian Eno.

Ici, la répétition n’est pas une contrainte mais une matière vivante. Les motifs se transforment à peine, se déplacent, s’étirent jusqu’à faire perdre la notion du temps. Le concert devient expérience physique : on écoute, on dérive, on somnole parfois, porté par cette musique qui travaille en profondeur.

Pensée comme une nuit blanche, la performance invite à entrer et sortir, à vivre le piano autrement. Une immersion rare, presque méditative, où le minimalisme révèle toute sa puissance hypnotique.

Infos

Le 7 mai à 20h

Chapelle de la Trinité, Lyon 2. De 12 à 30 euros.