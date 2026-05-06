Alain Roche, piano à l’aube au Musée des Confluences

Entre 5h16 et 6h04, le concert épouse le lever du jour dans une lente montée de lumière. Ici, le piano devient respiration, accompagnant les premières nuances du matin dans une atmosphère suspendue, presque irréelle.

Habitué aux performances spectaculaires — on l’a vu jouer suspendu dans les airs — Alain Roche choisit cette fois l’épure. Le geste se fait discret, le son plus nu, laissant toute la place à l’écoute et à l’environnement. Chaque note semble dialoguer avec l’espace, avec le silence, avec cette frontière fragile entre nuit et jour.

Pensé comme une parenthèse sensorielle, Blue Hour invite à ralentir, à éprouver autrement le temps qui passe. Une expérience rare, intime, où musique et paysage ne font plus qu’un.

Infos

Le 8 mai à 5h

Musée des Confluences, Lyon 2. De 5 à 9 euros.