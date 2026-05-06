Lyon : Nikolaj Szeps-Znaider prolongé à la tête de l’Orchestre national jusqu’en 2029

La Ville de Lyon prolonge sa confiance à Nikolaj Szeps-Znaider. Elle annonce ce mercredi 6 mai le renouvellement de son contrat comme directeur musical de l’Orchestre national de Lyon jusqu’au 31 août 2029.

La décision a été officialisée par le maire Grégory Doucet, l’adjointe à la culture Philomène Récamier et la direction de l’institution.

Violoniste et chef d’orchestre reconnu internationalement, Nikolaj Szeps-Znaider dirige l’orchestre lyonnais depuis septembre 2020. Le musicien souhaite poursuivre le travail engagé autour du répertoire symphonique, avec une place importante accordée à Gustav Mahler. Il ambitionne également de proposer un opéra en version concert chaque saison, avec notamment Elektra dès 2027.

Une stratégie artistique et discographique

Le directeur musical poursuit aussi un projet discographique avec un coffret consacré à Richard Strauss, annoncé pour le printemps prochain sous le label Alpha. "Le vaste travail accompli depuis six saisons nous permettra […] d’enrichir encore la personnalité musicale de l’Orchestre", déclare Nikolaj Szeps-Znaider.

La prochaine saison de l’orchestre s’ouvrira avec la Turangalîla-Symphonie d’Olivier Messiaen. La programmation mettra également à l’honneur les musiques de Bohême et de Moravie.

La municipalité souligne de son côté la fréquentation croissante de l’Auditorium et le rayonnement international de l’orchestre lyonnais.