Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 8 au dimanche 11 janvier

Rilès – Survival Mode
Un show puissant et intense à la LDLC Arena. Entre performance physique et musicale, Rilès repousse encore ses limites sur scène.
Quand ? Le vendredi 9 janvier à 20h
Où ? LDLC Arena, Décines
Combien ? De 44 à 64 euros.
Paul Mirabel – Par amour
Humour fin, autodérision et émotions : Paul Mirabel revient avec un nouveau spectacle aussi drôle que touchant.
Quand ? Le samedi 10 janvier à 20h
Où ? LDLC Arena, Décines
Combien ? 29 euros
Salon de l'étudiant
Orientation, études, réorientation : le rendez-vous incontournable pour faire le point sur ton avenir (entrée libre).
Quand ? Du vendredi 9 au dimanche 11 janvier
Où ? Eurexpo-Lyon, Chassieu
Combien ? Gratuit
Harry Potter et l’Ordre du Phénix – Ciné-concert
Le film culte projeté sur grand écran, accompagné d’un orchestre en live… frissons garantis.
Quand ? Dimanche 11 janvier à 18h
Où ? LDLC Arena, Décines
Combien ? De 25 à 79 euros
Biennale de l’Orgue
Concerts, conférences et expériences immersives pour (re)découvrir l’orgue sous un angle moderne et engagé.
Quand ? Jusqu'au dimanche 11 janvier
Où ? Auditorium, Lyon 3
Combien ? Différents tarifs