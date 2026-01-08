Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 8 au dimanche 11 janvier

Rilès – Survival Mode

Un show puissant et intense à la LDLC Arena. Entre performance physique et musicale, Rilès repousse encore ses limites sur scène.

Quand ? Le vendredi 9 janvier à 20h

Où ? LDLC Arena, Décines

Combien ? De 44 à 64 euros.

Paul Mirabel – Par amour

Humour fin, autodérision et émotions : Paul Mirabel revient avec un nouveau spectacle aussi drôle que touchant.

Quand ? Le samedi 10 janvier à 20h

Où ? LDLC Arena, Décines

Combien ? 29 euros

Salon de l'étudiant

Orientation, études, réorientation : le rendez-vous incontournable pour faire le point sur ton avenir (entrée libre).

Quand ? Du vendredi 9 au dimanche 11 janvier

Où ? Eurexpo-Lyon, Chassieu

Combien ? Gratuit

Harry Potter et l’Ordre du Phénix – Ciné-concert

Le film culte projeté sur grand écran, accompagné d’un orchestre en live… frissons garantis.

Quand ? Dimanche 11 janvier à 18h

Où ? LDLC Arena, Décines

Combien ? De 25 à 79 euros

Biennale de l’Orgue

Concerts, conférences et expériences immersives pour (re)découvrir l’orgue sous un angle moderne et engagé.

Quand ? Jusqu'au dimanche 11 janvier

Où ? Auditorium, Lyon 3

Combien ? Différents tarifs