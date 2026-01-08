Le Souffle de la Forêt : et l'Auditorium prend racine

Le concerto pour orgue de Gabriella Smith ne cherche pas l’effet, mais l’immersion : un monde sonore où bruissements, souffles et pulsations évoquent la vie secrète des forêts.

Cette musique, profondément sensorielle, s’inscrit dans un programme pensé comme un hymne à la nature.

En 2023, à Oslo, la jeune compositrice californienne avait marqué les esprits en expliquant, lors de la cérémonie du prix Nobel, que sa pièce Tumblebird Contrails traduisait l’émotion éprouvée à écouter des heures durant le ressac de l’océan. Cette même attention au vivant traverse Breathing Forests, inspirée par les paysages de son enfance et par l’expérience traumatique des mégafeux californiens. Chez Smith, la musique devient à la fois refuge et manifeste, célébration de la beauté autant qu’alerte face à sa fragilité.

À ses côtés, Grégoire Rolland prolonge cette réflexion avec Osmosis, méditation sur le lien entre l’homme et l’eau, née de la contemplation de deux lacs, l’un en Chine, l’autre en Suisse. Sa nouvelle pièce, Les Chants du ciel, élargit encore cet horizon sensible. En contrepoint, La Mer de Claude Debussy rappelle combien la nature irrigue l’histoire musicale : une fresque orchestrale foisonnante, qui valut au compositeur son surnom d’"impressionniste".

Un programme où la fête sonore se double d’une écoute attentive du monde.

Infos

Le 10 janvier à 18h. Auditorium, Lyon 3. De 10 à 54 €.