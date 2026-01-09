Harry Potter et l'Ordre du Phénix en ciné-concert : sonnez la rébellion à la LDLC Arena !

L’intrigue de l'Ordre du Phénix marque un tournant décisif : Voldemort est de retour, mais le ministère de la Magie s’emploie à nier la menace. À Poudlard, l’arrivée de Dolores Ombrage, nouvelle professeure de Défense contre les Forces du Mal, cristallise cette politique de l’aveuglement. Face à l’inaction des adultes, Harry, Ron et Hermione organisent la résistance. L’Armée de Dumbledore naît dans la clandestinité, annonçant la guerre des sorciers à venir et la montée en puissance d’un affrontement désormais inévitable.

Cette gravité nouvelle trouve un écho saisissant dans la partition du compositeur britannique Nicholas Hooper, nommé pour un World Soundtrack Discovery Award pour son travail sur le film. Hooper y introduit des techniques expérimentales et des instruments singuliers, notamment les tambours japonais Taiko, afin d’installer une atmosphère plus oppressante.

Deux thèmes majeurs émergent : l’un associé à Ombrage, symbole d’un autoritarisme insidieux, l’autre à l’intrusion de Voldemort dans l’esprit d’Harry. En concert, cette musique gagne une ampleur physique, presque organique, renforçant la tension dramatique du récit.

Infos

Le 11 janvier à 18h. LDLC Arena, Décines. De 25 à 79 €.