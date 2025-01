Nouveau lieu, premiers noms : Woodstower, l'édition 2025 de la dernière chance ?

Pour cette année l’association mise sur un changement de lieu et de date pour ramener le plus de spectateurs possibles. On oublie le Grand Parc de Miribel Jonage, ce sera au Parc de Gerland Henry-Chabert, du jeudi 17 juillet au dimanche 20 juillet 2025 que le festival posera ses valises. Accueillie gratuitement par le 7e arrondissement, l’association doit faire face à des difficultés financières dues à une édition 2024 décevante.

"Aujourd'hui on arrive au Parc de Gerland, pour une toute nouvelle histoire dans un lieu inédit, on est très heureux d'arriver ici aujourd'hui", raconte Maxime Noly, directeur général de l'association Woodstower.

Se retrouvant avec 600 000 euros de déficit, l’association n’a pas eu le choix de solliciter une procédure de sauvegarde. Celle-ci, acceptée par le tribunal judiciaire de Lyon, leur permet de proposer un nouveau format cette année et de tenter de démontrer leur importance sur la scène culturelle lyonnaise.

Après une redéfinition de la cible et des artistes, le quartier de Gerland va vibrer pendant quatre jours au rythme des sons des artistes pop, rap et électro. Trois scènes, un éco-village pouvant accueillir des conférences et des ateliers focalisés sur les enjeux écologiques et du développement durable seront au rendez-vous aussi bien pour les enfants que pour les parents.

Une partie de la programmation a aussi été dévoilée ce mercredi avec en tête d’affiche du jeudi 17 juillet le rappeur marseillais SCH. Il sera suivi par Bon Entendeur, Emma Peters accompagné de sa guitare avec dans la soirée Vladimir Cauchemar pour un set entre rap et électro.

Le samedi, ce sera le duo électro Polo&Pan et le trio Chinese Man qui feront bouger les festivaliers. La suite de la programmation sera donnée au fur et à mesure des semaines promettant surprises et artistes locaux. Affaire à suivre…

Ouverture de la billetterie dès ce mercredi 15 janvier.

Woodstower 2025 :

Jeudi 17 juillet de 18h30 à 23h30

Vendredi 18 juillet et samedi 19 juillet (soirée) de 16h à 2h

Samedi 19 juillet et dimanche 20 juillet (journée) de 14h à 21h