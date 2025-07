Entre Rhône et Saône : près de 35 000 festivaliers lors de la 4e édition

La 4e édition du festival Entre Rhône et Saône se tenait du 27 au 29 juin avec toujours l’eau à l’honneur. Près de 35 000 personnes ont participé à l’évènement qui proposait cette année plus de 300 animations entre guinguettes, concerts, balades fluviales et ateliers natures sur les quais.

La célèbre Mâchecroute, figure du festival, a attiré 14 000 personnes entre vendredi et samedi soir sur les berges du Rhône. Plus de 2500 convives ont également participé au banquet festif tandis que 500 personnes ont expérimenté la baignade dérivante dans le Rhône. A noter également plus de 400 baptêmes de plongé à la piscine du Rhône, dont 10 plongées Handisub.

"Ce festival est une fierté pour notre ville", déclare Audrey Hénocque, adjointe au maire de Lyon déléguée aux Finances, à la Culture et aux Grands évènements. Une 5e édition est déjà programmée pour l’année 2026.