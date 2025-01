Faute de moyens, le projet de modernisation du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal remis en cause

Construit en 1996, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal avait besoin de fraîcheur. En octobre 2022, l’Assemblée départementale avait présenté les grandes étapes d’un projet de rénovation du musée. Ces travaux devaient moderniser le site, mais avaient aussi été mis en place pour répondre aux normes de l’établissement. Le programme du chantier comportait trois grandes étapes de taille.

La première devait être la modernisation et la remise aux normes du bâtiment principal, la seconde était la rénovation du site archéologique et les aménagements extérieurs, et la dernière aurait été d’ajouter un restaurant avec un espace événementiel. Ces trois dernières devaient s’effectuer entre 2022 et 2030.

Le budget total, voté par l’Assemblée départementale en décembre 2022, était de 60 millions d’euros, dont 25 millions pour la première phase.

Des restrictions budgétaires poussent à redéfinir de nouvelles priorités

En ce début d’année 2025, le Département du Rhône se voit contraint d’annuler, dans sa forme initiale, le projet de modernisation du musée gallo-romain à Saint-Romain-en-Gal. Afin de garantir la durabilité du site, de nouvelles priorités sont à définir. Par conséquent, le concours du maître d’œuvre, qui était prévu avec le projet de modernisation, est annulé.

Le Département va maintenant se concentrer sur un projet de rénovation qui débutera en 2025 et qui devrait se terminer en 2028. Le but est de se concentrer sur l’extérieur du site en créant un parcours immersif dans lequel le visiteur deviendra acteur. Fermées depuis 12 ans, les fouilles archéologiques réouvertes depuis l’an dernier vont être un réel outil de médiation.

Ce nouveau projet vise à valoriser la singularité en élaborant plusieurs propositions de mise en valeur du site et de ses collections.