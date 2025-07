"One Guignol show" de François Guizerix à la Comédie Odéon

François Guizerix, entre 1988 pour la première des Arènes de l’info et la dernière des Guignols en 2018, a chaussé des centaines de marionnettes en latex sur le plateau de Canal +. Il revient à Lyon le temps de ce spectacle sans nostalgie triste d’un peu plus d’une heure consacré à son métier de marionnettiste.

Même s’il ne vit plus à Lyon, François Guizerix entretient le lien avec la cité de guignol et rend hommage à un métier méconnu : "Avec les Guignols de l’info, ceux et celles qui écrivaient les textes ou qui faisaient les voix ont été très connus, mais les marionnettistes restent dans l’ombre", remarque-t-il sans la moindre amertume.

C’est le métier qui veut ça. Le marionnettiste disparait derrière le castelet d’où il fait vivre ses marionnettes. Du temps des Guignols de l’info, il y avait parfois deux marionnettistes pour les marionnettes les plus compliquées dont on commande les mouvements de visage avec des filins et des boitiers attachés à la ceinture.

Ces marionnettes là ne seront pas dans le spectacle de la Comédie Odéon (jusqu’à samedi 5 juillet), elles ont disparu dans des hangars inconnus. "Elles ont été mises au rancart par Bolloré. J’imagine que si Cyril Hanouna en voulait une, on lui vendrait, mais pas à moi", sourit François Guizerix.

Et pas question de les re-fabriquer : une marionnette comme celle des Guignols, en latex avec ses commandes complexe, peut coûter jusqu’à 8000 euros pièce. François Guizerix a donc recruté des marionnettes plus traditionnelles, en tissus ou en mousse, qu’il fait vivre pour parcourir les 30 ans de carrières de ses cousines de Canal +.

Mais même sans latex, on retrouvera dans le spectacle deux marionnettes très ressemblantes : une du Premier ministre actuel, prêt à en découvre avec un certain Président de la République qui ne s’est pas représenté. La politique en marionnettes survivra aux décisions des entrepreneurs.

@lemediapol