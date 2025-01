Van Gogh s’installe à Lyon : une immersion inédite dans l’univers du peintre

À compter du 21 février, le Studio 24 à Villeurbanne accueillera Van Gogh : The Immersive Experience, une exposition immersive qui a déjà conquis plus de 7 millions de visiteurs à travers le monde.

Après Toulouse, Marseille et Lille, Lyon devient la quatrième étape française de cet événement qui réunit art et technologie pour plonger le public dans l’univers du maître du post-impressionnisme.

Un parcours retraçant les chefs-d’œuvre du peintre

L’exposition propose une exploration unique de l’œuvre et de la vie de Vincent Van Gogh, À travers des projections en vidéo mapping à 360° et des reconstitutions grandeur nature, les visiteurs découvriront ou redécouvriront les tableaux emblématiques de l’artiste sous un nouveau jour. Parmi les moments phares : une version immersive de La Chambre à coucher, une mise en lumière des célèbres Tournesols, ou encore un focus sur ses œuvres inspirées par le Japon et le sud de la France, comme La Nuit étoilée sur le Rhône et Amandier en fleurs.

Pour prolonger l’expérience, un espace de réalité virtuelle permettra de voyager à l’intérieur de certains tableaux, offrant une perspective inédite sur les paysages tourmentés et les ciels étoilés de l’artiste.

"Proposer cette expérience à Lyon, une ville où le fleuve a tant inspiré Van Gogh, était une évidence", exprime Hamza El Azhar, PDG d’Exhibition Hub.

Infos pratiques : ouverture le 21 février

Durée de l’exposition : 1h20 environ,

Tarif : à partir de 10,90 euros pour les adultes

Lieu : Studio 24, 14 rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne