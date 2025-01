Oscars 2025 : le villeurbannais Loïc Espuche nommé pour son court-métrage "Beurk"

Et dans la catégorie du meilleur court-métrage d’animation, on retrouve le travail de Loïc Espuche.

Dans la shortlist des films présélectionnés pour les Oscars depuis plusieurs semaines, le réalisateur villeurbannais Loïc Espuche a découvert ce jeudi 23 janvier que son court-métrage Beurk ! avait passé la dernière étape et se retrouvait nommé pour la 97e cérémonie des Oscars.

Il ne reste plus qu’à patienter jusque dans la nuit du 2 au 3 mars pour connaître les résultats.

Dans cette même catégorie, il est en confrontation avec Beautiful Men, In the Shadow of the Cypress, Magic Candies et Wander to Wonder.

Mais ce n’est pas tout. Après cinq ans de travail sur son court-métrage, le Villeurbannais n’est pas seulement nommé aux Oscars. Beurk! est toujours en lice pour les César, dans les réalisations présélectionnées.

Découvrez Beurk!, disponible gratuitement sur le site de France TV !