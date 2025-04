Ils ont dépensé sans compter : Jurassic Park revit à Mini World Lyon

Aucune présentation presse à Mini World Lyon ne s’est jamais faite, depuis 2016, sans que son concepteur et propriétaire, Richard Richarté, ne vous désigne un morceau de mur et ne dise "samedi (19 avril) il y aura une vidéo des grands moments du film, mais là je n’ai pas eu le temps, j’y travaillais cette nuit à 3h30".

Aujourd’hui, c’est vrai les gros et les petits dinosaures sont de retour à Vaulx-en-Velin la Soie, et comme d’habitude l’équipe – resserrée – de la Mini World’s team a multiplié les initiatives pour les faire découvrir aux petits et grands.

En commençant par un retour aux sources, en mieux : un plateau de 3,5 m² reconstitue les scènes les plus mythiques du 1er film de la série Jurassic park auquel l’expo est dédiée. Il existe quelque part dans les caves secrètes de Mini World un décor semblable que l’équipe avait créé il y a quelques années lorsqu’elle avait décidé de reproduire en monde animé les scènes les plus mythiques du cinéma américain.

Il semble que cette première version de la reconstitution du film mythique sorti en 1993 des caméras de Steven Spielberg ait été prise en défaut par des visiteurs pointilleux. Richard Richarté n’a pas tellement apprécié qu’on lui fasse remarquer que dans le film, la chèvre était mangée à gauche du sequoia, pas à droite : "J’ai dit bon : on nous critique, je relève. J’ai pris le film, image par image, j’ai imprimé 300 plans et j’ai tout reconstitué en miniature. Là on ne peut plus rien me dire. Il y a des visiteurs qui ont pleuré d’émotion en comprenant enfin où et comment la voiture tombait dans le ravin dans le film".

Sans aller jusqu’à fondre en larmes, on ne peut que saluer la créativité d’un décor qui a envahi ce qui – il y a deux ans – n’était qu’un banal couloir emprunté par les visiteurs vers la sortie du parc d’attraction lyonnais. Il est maintenant occupé par une multitude de jeux d’arcade aux couleurs jurassic (des émulations qui elles aussi sont prêtes ce samedi).

On trouve aussi une vraie jeep wrangler aux couleurs de celle grâce à qui les personnages du film (Alan Grant, Ellie Satler, Ian Malcolm) découvrent pour la première fois un énorme Brachiosaurus mangeant des arbres comme Richard Richarté avale un cornichon.

Sur les murs, une exposition raconte l’incroyable histoire du film, ses décors construits dans la forêt hawaïenne, détruits par une tornade qui soufflait des vents à 300 km/h, les échanges de fax admiratif entre l’auteur original Michael Crichton (qui a aussi créé la série Urgence) et les dessinateurs qui inventent le célébrissime logo en rouge et noir.

Des collectionneurs fanatiques ont même prêté des figurines – numérotées et achetées deux ans avant qu’elles ne soient livrées dans des emballages qu’il faut précieusement conserver car sans eux la valeur des figurines disparait mystérieusement.

Pour chacune des reproductions en résine des grands moment du film l’équipe Mini World s’est chargée de fabriquer un écrin rappelant les décors. Universal – propriétaire de la marque Jurassic – n’a pas été contactée directement, mais les cinémas Pathé s’en sont occupés et sont en partenariat avec Mini World à l’occasion de la sortie du dernier opus de la série : Jurassic Parc Rebirth (avec Scarlett Johansson, dont on espère que les T-Rex ne feront pas leur petit déjeuner) prévue le 4 juillet et dont une centaine de places peuvent être gagnées à Mini World.

En plus du prix de l’entrée, pour les vacances, les petits et les grands admirateurs des dinosaures peuvent s’inscrire à un atelier terrarium-dinosaures où à coups de mini figurines et de décors du même acabit les pistolets à colles créé un mini décor à emporter chez soi. Il y a de la réalité virtuelle, une scène de dinosaures un peu terrifiante que l’on visionne avec un casque.

Et un instant Richard Richarté s’interroge : "La deuxième partie du film, je crois que si les moins de 5 ans la regardent, ils ne dormiront pas de l’année. Je me demande ce que je vais dire aux parents". On ne le saura pas, ça fait longtemps qu’il est parti poursuivre un nouveau projet. Il nous reste, muni du "guide de l’explorateur", à partir débusquer les mini dinosaures planqués dans l’ensemble des mondes animés.

Jurassic Experience

Mini World Lyon, Vaulx-en-Velin