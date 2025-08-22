Cécile de France, Sergi Lopez, Hafsia Herzi : les avant-premières avec l'équipe du film à Lyon en septembre 2025

Ciudad sin sueño - Guillermo Galoe

Toni, un garçon Rom de 15 ans, vit dans le plus grand bidonville illégal d'Europe, en périphérie de Madrid. Fier d'appartenir à sa famille de ferrailleurs, il suit son grand-père partout. Mais à mesure que leur terrain devient la proie des démolisseurs, la famille se divise : lorsque certains choisissent de partir en ville, son grand-père, lui, refuse de quitter leurs terres. Au fil des nuits, Toni doit faire un choix : s’élancer vers un avenir incertain ou s'accrocher au monde de son enfance. Spécialiste du court-métrage, Guillermo Galoe a remporté le Goya et fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2023 pour Aunque es de noche. Ciudad sin sueño est un long-métrage qui marque le spectateur. Le film sortira le 3 septembre en salles.

Où ? Cinéma Comoedia - Lyon 7

Quand ? Lundi 1er septembre à 20h30

Dalloway - Cécile de France et Yann Gozlan

Le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan (Boîte Noire) s'annonce encore perturbant. Cécile de France y campe Clarissa, une romancière en perte d'inspiration, qui va faire appel à une IA pour l'aider à écrire. L'assistante virtuelle devient de plus en plus intrusive et l'entourage de Clarissa devient suspect. Menace réelle ou délire paranoïaque ? Avec également Lars Mikkelsen et Anna Mouglalis. Le film sortira le 17 septembre en salles.

Où ? Pathé Vaise - Lyon 9 / UGC Ciné Cité Part-Dieu - Lyon 3

Quand ? Mercredi 3 septembre à 19h30 (Pathé Vaise) et 20h30 (UGC Part-Dieu)

L'intérêt d'Adam - Laura Wendel

Révélée avec Un Monde à Cannes, la réalisatrice belge Laura Wandel revient avec L'intérêt d'Adam et un duo d'actrices Léa Drucker et Anamaria Vartolomei, poignantes et inspirées. Adam, 4 ans, est hospitalisé pour malnutrition à la suite d’une décision de justice. Lucy, l’infirmière en chef autorise la mère d’Adam à rester auprès de son fils au-delà des heures de visite fixées par le juge. Mais la situation se complique quand celle-ci refuse une nouvelle fois de quitter son fils. Dans l’intérêt de l’enfant, Lucy fera tout pour venir en aide à cette mère en détresse. Le film sortira le 17 septembre en salles.

Où ? Cinéma Comoedia - Lyon 7

Quand ? Jeudi 4 septembre à 20h30

Sirat - Sergi Lopez

Prix du Jury à Cannes, Sirat d'Oliver Laxe est un drame haletant porté par Sergi Lopez. Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. Le film sortira le 10 septembre en salles.

Où ? Cinéma Comoedia - Lyon 7

Quand ? Vendredi 5 septembre à 20h30

Oui - Nadav Lapid

Distribution minimaliste pour ce film israélien de Nadav Lapid, passé par Cannes, et qui arrive dans un contexte difficile. Israël au lendemain du 7 octobre. Y., musicien de jazz précaire, et sa femme Jasmine, danseuse, donnent leur art, leur âme et leur corps aux plus offrants, apportent plaisir et consolation à leur pays qui saigne. Bientôt, Y. se voit confier une mission de la plus haute importance : mettre en musique un nouvel hymne national. Le film sortira le 17 septembre en salles.

Où ? Cinéma Comoedia - Lyon 7

Quand ? Lundi 8 septembre à 19h30

Nino - Pauline Loquès et Salomé Dewaels

Théodore Pellerin, William Lebghil et Salomé Dewaels brillent devant la caméra de Pauline Loquès dans ce drame sur une jeunesse annulée. Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même. Le film sortira le 17 septembre en salles.

Où ? Cinéma Comoedia - Lyon 7

Quand ? Mercredi 10 septembre à 20h30

C'était mieux demain - Vinciane Millereau, Elsa Zylberstein et Didier Bourdon

Sorte de Visiteurs mais au dépaysement moins important, C'était mieux demain de Vinciane Millereau compte beaucoup sur l'alchimie et le talent du duo Elsa Zylberstein/Didier Bourdon. Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Le film sortira en salles le 8 octobre.

Où ? UGC Ciné Cité Part-Dieu - Lyon 3

Quand ? Dimanche 14 septembre à 16h30 (UGC Part-Dieu)

Put Your Soul on Your Hand and Walk - Sepideh Farsi

Un documentaire qui prend aux tripes. Sepideh Farsi était en lien avec la palestinienne Fatem Hassona, qui documentait la guerre. Pendant plus de 200 jours, les vidéos et audios envoyés ont permis de livrer un film au témoignage nécessaire. Avec une fin, brutale, puisque Fatem a été tuée dans un bombardement israélien le 16 avril dernier. Le film sortira en salles le 24 septembre.

Où ? Cinéma Comoedia - Lyon 7

Quand ? Lundi 22 septembre à 20h30

Nouvelle Vague - Michèle Halberstadt

Et si les cinéastes américains étaient bien plus influencés par la Nouvelle Vague que les Français ? Richard Linklater (Boyhood) offre un OVNI scénarisé et produit par Michèle Halberstadt. Ceci est l’histoire de Godard tournant "À bout de souffle", racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant "À bout de souffle". Le film sortira en salles le 8 octobre.

Où ? Institut Lumière - Lyon 8

Quand ? Mardi 23 septembre à 18h15

La petite dernière - Hafsia Herzi

L'une des sensations de Cannes, avec le prix d'interprétation donnée à Nadia Melliti. Le nouveau film d'Hafsia Herzi est à découvrir absolument. Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ? Le film sortira en salles le 1er octobre.

Où ? Pathé Bellecour - Lyon 2 / Cinéma Comoedia - Lyon 7

Quand ? Lundi 29 septembre à 19h45 (Pathé Bellecour) et 20h30 (Comoedia)