Une édition à guichet fermé ! Le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut a cartonné en 2025

Organisé du 10 au 14 août sur le site médiéval de Rochefort, l'évènement a attiré cette année 4700 spectateurs, lors de ses différentes représentations.

Son & Lumière est un spectacle 100% bénévole, qui proposait cet été une nouvelle histoire, "Quand les dieux s'en mêlent", l'odyssée grecque d'un palefrenier dont la destinée bascule lorsqu’il mène sa cité à la victoire aux Jeux Olympiques, défiant ainsi la volonté des dieux.

Ce sont 400 bénévoles qui se sont relayés sur place pour que le public soit accueilli et le spectacle gratuit puisse se tenir. Pour l'occasion, 440 costumes ont été créés par une cinquantaine de costumières, soit le double de ce qui est créé habituellement.

"Forts de ce succès, nous donnons déjà rendez-vous à notre public du 10 au 14 août 2026 pour célébrer la 42e édition du Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut, ont annoncé les organisateurs. Le thème 2026 sera dévoilé en avril prochain, marquant le lancement d’une nouvelle aventure qui, nous en sommes sûrs, saura encore surprendre et émouvoir. Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles, nos partenaires, la mairie de Saint-Martin-en-Haut, ainsi que notre fidèle public pour leur soutien indéfectible et leur enthousiasme, qui font du Son & Lumière une expérience humaine et artistique hors du commun".